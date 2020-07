vor 40 Min.

Containerklappe beschädigt vorbeifahrenden Laster

Im Neuburger Ortsteil Höselhurst gab es einen kuriosen Unfall. Was passiert ist und was die Polizei außerdem zu bearbeiten hatte.

Von Annegret Döring

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag im Neuburger Ortsteil Höselhurst gekommen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.50 Uhr, ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der Wattenweiler Straße mit seinem Gefährt unterwegs. Im Bereich einer Kurve öffnete sich eine defekte Klappe eines aufge- ladenen Containers, welche dann gegen einen entgegenkommenden Lkw fiel. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Mopedfahrer in Niederraunau zu Fall gebracht und abgehauen

Leicht verletzt worden ist am Samstag gegen 21.50 Uhr ein Mopedfahrer im Krumbacher Stadtteil Niederraunau bei einem Verkehrsunfall. Nach dem Bericht der Polizei war der 21-Jährige mit seinem Zweirad auf der Krumbacher Straße in Fahrtrichtung B 16 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Schlossstraße bog ein bislang unbekannter BMW-Fahrer von der Schlossstraße nach links in die Krumbacher Straße ab, wodurch der Mopedfahrer ausweichen und auf dem Kopfsteinpflaster bremsen musste. Der 21-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Am Moped entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Fahrer des schwarzen BMW entfernte sich anschließend ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Krumbach. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden.

Nötigung durch dichtes Auffahren im Verkehr

Wegen Nötigung ermittelt die Polizei und sucht einen BMW-Fahrer. In ihrem Bericht schreibt sie, dass am Samstag um 17.15 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2025 aus Richtung Jettingen kommend in Fahrtrichtung Thannhausen unterwegs war. In einem Zeitraum von etwa 25 Minuten wurde der 25-Jährige durch einen unmittelbar hinter ihm fahrenden, bislang unbekannten BMW-Fahrer durch dichtes Auffahren genötigt. Außerdem habe der BMW-Fahrer, dessen scheinbares Alter mit etwa 20 Jahren angegeben wurde, trotz Gegenverkehrs Überholversuche gestartet, diese aber immer wieder abgebrochen. Den Angaben zufolge wurden möglicherweise noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen des Vorfalls können sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden.

