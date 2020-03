vor 49 Min.

Corona-Krise: Enkel malen für ihre Großeltern

Neue Mitmachaktion unserer Zeitung. Ein besonderer Familiengruß in Zeiten der Corona-Krise. Wir freuen uns auf weitere Einsendungen.

Corona-Krise: Es sind schwere Zeiten für Familien. Oma und Opa können nicht mehr ihre Enkel treffen. Mit unserer Malaktion möchten wir da sozusagen eine Brücke bauen. Kinder können jetzt gerne für ihre Großeltern Bilder malen, die nach Möglichkeit in unserer Zeitung veröffentlicht werden. Am Wochenende haben wir die ersten Bilder erhalten. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken – und wir freuen uns auf weitere Bilder.

Geschwisterliche Gemeinschaftsaktion

Wer bei der Aktion mitmachen will, mailt die farbenfrohen Bilder an diese Adresse: redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de.

Bitte Namen, das Alter und den Wohnort des jungen Künstlers notieren und auch Namen und Wohnort der Großeltern notieren. Außerdem sollten die Eltern, die mit einer Veröffentlichung einverstanden sind, auch einige Sätze zum Bild schreiben. Was ist zu sehen? Was hat sich der junge Künstler dabei gedacht? Wer will, kann ein aktuelles Foto des Enkels oder der Enkelin mailen. Aus Ziemetshausen haben wir beispielsweise ein Bild erhalten, das den dreijährigen Leo mit seiner fünf Monate alten Schwester Paula Schnatterer zeigt. Sie haben, wie uns die Eltern mitteilen, sozusagen in einer Gemeinschaftsaktion einen besonderen Gruß für ihre Großeltern auf den Weg gebracht.

Ein Zeichen für den Optimismus der Menschen

Es ist ein bunter Regenbogen, der auf seine Weise auch für den Optimismus der Menschen steht, diese schwere Zeit hinter sich zu lassen und die Krise zu überwinden.

In den vergangenen Tagen haben wir immer wieder über besondere Aktionen der Hilfsbereitschaft und der Mitmenschlichkeit in der Region berichtet. Unsere Aktion verdeutlicht, wie wichtig gerade in schwierigen Zeiten familiärer Zusammenhalt ist. (ioa/pb)

