vor 22 Min.

Corona-Zahlen im Landkreis steigen

RKI meldet 25 Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg sind wieder gestiegen. Es ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen, da in der ersten Wochenhälfte Fälle nachgemeldet werden, die über das Wochenende nicht registriert wurden. Für den Landkreis Günzburg meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 25 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 4125, 92 davon in den vergangenen sieben Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Günzburg bleibt mit 72,4 Fällen pro 100000 Einwohner dennoch deutlich unter der 100er-Marke. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht, die Zahl bleibt bei 87.

Auch die Werte der Nachbarlandkreise bleiben konstant oder sinken zum Teil. Insbesondere der Landkreis Dillingen befindet sich auf einem guten Weg. Hier die aktuellen Werte: Augsburg 78,1, Dillingen 57,0, Neu-Ulm 91,3, Unterallgäu 135,5.

In der Kreisklinik Günzburg werden, Stand Mittwoch, auf der Intensivstation drei der Covid-Patienten behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Auf der Isolierstation in Günzburg sind es drei Corona-Fälle. In der Kreisklinik Krumbach befindet sich derzeit ein Covid-Patient auf der Intensivstation, der nicht beatmet wird. Auf der Isolierstation sind es vier Patienten.

In den einzelnen Städten und Gemeinden im Landkreis entspannt sich die Corona-Lage. 14 der 34 Kommunen hatten in den vergangenen zehn Tagen keinen neuen Infektionsfall. Hier die Übersicht:

Aichen 2, Aletshausen 0, Balzhausen 0, Bibertal 2, Breitenthal 0, Bubesheim 0, Burgau 4, Burtenbach 5, Deisenhausen 2, Dürrlauingen 0, Ebershausen 1, Ellzee 0, Günzburg 19, Gundremmingen 0, Haldenwang 2, Ichenhausen 2, Jettingen-Scheppach 7, Kammeltal 0, Kötz 5, Krumbach 3, Landensberg 0, Leipheim 10, Münsterhausen 4, Neuburg 1, Offingen 2, Rettenbach 0, Röfingen 1, Thannhausen 4, Ursberg 1, Waldstetten 0, Waltenhausen 0, Wiesenbach 0, Winterbach 0, Ziemetshausen 4. Landkreisfremd 9.

