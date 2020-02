22.02.2020

Das Gewerbegebiet erschließen

Markus Dopfer möchte in Neuburg die Nachfolge von Rainer Schlögl antreten

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten möchten wir in den kommenden Tagen im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vorstellen. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute stellen wir Markus Dopfer vor. Er möchte in Neuburg die Nachfolge von Rainer Schlögl antreten, der nicht mehr kandidiert.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Dopfer: Als Bürger unserer Marktgemeinde kenne ich die Menschen und ihre Bedürfnisse. Mir liegt das Wohl unserer neun Ortsteile am Herzen. Da ich seit etwa vier Jahren in unserem Rathaus als Kämmerer arbeite, bin ich in fast alle Projekte involviert. Mir ist es ein Anliegen, die Themen weiter voranzubringen, an denen wir die letzten Jahre im Marktgemeinderat und in der Verwaltung gearbeitet haben.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Dopfer: Als erstes großes Projekt stehen die Bauleitplanung sowie die Erschließung für unser Gewerbegebiet in Neuburg auf der Agenda.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Dopfer: Wenn die Umsetzung von Maßnahmen und Ideen aufgrund der Bürokratie in unserem Land unnötig in die Länge gezogen wird.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Dopfer: Wir haben in unserer Gemeinde viele schöne Flecken. Am liebsten bin ich an Orten, an denen man einen Blick auf unsere Ortsteile und ihre Kirchen hat.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Dopfer: Ich habe großen Respekt vor unserem früheren Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel. Er hat unser Land geprägt und hat wichtige Schritte in der Geschichte Deutschlands und Europas begleitet und verantwortet. Leider kam es noch nie zu einer direkten persönlichen Begegnung mit ihm. (zg)

