vor 54 Min.

Das Klosterbräuhaus gehört zu den 100 Besten in Bayern

Das Ursberger Gasthaus zählt jetzt offiziell zu den besten Heimatwirtschaften im Freistaat.

Als ein „lebendiges Symbol bayerischer Lebensart“, bezeichnete Ministerpräsident Markus Söder die Heimatwirtschaften, die mit ihrer Geschichte, Tradition und sozialen Bedeutung den ländlichen Raum in Bayern prägen. Beim Festakt „100 Beste Heimatwirtschaften“ in München, wo vergangene Woche im Rahmen eines vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat und dem bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) gemeinsam ausgelobten Wettbewerbs die Sieger geehrt wurden. „Heimatwirtschaften sind als Stützen der Heimat Institutionen bayerischer Lebensart, Motor der regionalen Wirtschaft, Begegnungsstätte für Jung und Alt und Plattform für aktives Gemeinwesen“, ergänzte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Bewerben konnten sich alle Heimatwirtschaften mit regelmäßigen Öffnungszeiten einer bayerischen Gemeinde im ländlichen Raum. Mehrere Hundert Gaststätten aus ganz Bayern beteiligten sich an dem Wettbewerb. Über die Prämierung entschied eine Jury, die sich aus dem Heimatminister, der Präsidentin des DEHOGA in Bayern, Angela Inselkammer, und der Vorsitzenden des Fachbereichs Gastronomie des Verbands, Monika Poschenrieder, zusammensetzte.

Söder und Füracker prämierten beim Festakt die „100 Besten Heimatwirtschaften“ mit einem Gütezeichen, einer Urkunde und einem Preisgeld von 1000 Euro. Als einer der elf ausgezeichneten Betriebe in Schwaben hebt sich das Klosterbräuhaus in Ursberg besonders durch die Integration behinderter Menschen hervor. Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne bediene es ein sehr breites Zielpublikum vom Biergartenbesucher auf ein Feierabendbier bis zum mehrgängigen Menü für die Traumhochzeit. Kulturelle Veranstaltungen, Konzerte ,Schulverpflegung und Kinder- Kochkurse sowie nachhaltiger Einkauf der Zutaten vor Ort stärken nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern seien ein nachhaltiges Geschäftsmodell das in die Bewertung einfloss. pm

