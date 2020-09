vor 55 Min.

Das Ortsbild in Waltenhausen soll gewahrt werden

Regeln dafür sind in der neuen Ortsgestaltungssatzung von Waltenhausen verankert

Bereits in der August-Sitzung debattierte der Gemeinderat Waltenhausen ausführlich über den Erlass einer „Satzung über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Waltenhausen“. In der Präambel sind die Gründe für diese Satzung aufgeführt und besagen, dass insbesondere mit den Maßnahmen der gewachsene und dörflich geprägte Charakter erhalten und gleichzeitig angemessen an neue Entwicklungen im Bauwesen angepasst werden soll. Mit zwei Änderungen in der Dachgestaltung kann gemäß dem einstimmigen Beschluss nunmehr in der Gesamtgemeinde der Inhalt der weiteren Paragrafen wie Geltungsbereich, Einfriedungen, Abweichungen und Ordnungswidrigkeiten die Satzung in Kraft treten.

Der Zustand der innerörtlichen Straßen wie auch der Wirtschaftswege im Gemeindebereich von Waltenhausen bedarf ständiger Kontrollen und, wenn nötig, entsprechender Reparaturen und Sanierungen. Der Zustand und damit die Sicherheit der Benutzer, ob mit Fahrzeugen, Fahrrad oder zu Fuß hat einen hohen Stellenwert, wie in der jüngsten Ratssitzung zu vernehmen war. Coronabedingt diente dabei wieder das Bürgerheim als Tagungsort, in dem man auch für die anwesenden Zuhörer die Abstandsregeln einhalten konnte. Den Feststellungen des Feldwegeausschusses zufolge sind im Ortsteil Weiler insgesamt 500 Meter Wirtschaftswege auf Vordermann zu bringen, in Hairenbuch geht es um die Windschutzhecke entlang von Wegen und um einen Uferabriss an der Gutnach und in Waltenhausen sind ebenfalls rund 250 Meter Wegreparaturen erforderlich. Hier kommt eine größere Sanierung des „Raunauer Feldweges“ der nach Hohenraunau führt, hinzu. In Anbetracht der Kosten, laut Angebot rund 1500 Euro, erfolgt diese Maßnahme erst im Frühjahr. Bürgermeister Alois Rampp berichtete, dass sich die Jagdgenossenschaften Waltenhausen und der Ortsteile in allen Fällen an den Kosten beteiligen wollen, über die Höhe müsse noch verhandelt werden.

Ähnlich wie in Hairenbuch bedarf auch der Wasser-Hochbehälter in Weiler einer Sanierung in Form von Rodungsarbeiten und Neugestaltung des Platzes. Die vorhandene Einzäunung könne nach Informationen durch Bürgermeister Rampp entfernt und braucht nicht mehr erneuert werden. Aus drei vorliegenden Angeboten von Fachfirmen gab das Ratsgremium dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zur Ausführung der Arbeiten.

Während einem Neubau eines Regallagers mit den Maßen 12 mal 9 Meter im Gewerbegebiet „Mitterösch“ ohne Einwendungen zugestimmt wurde, ist beim Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage in der Hauptstraße in Waltenhausen eine „beschränkt persönliche eingetragene Dienstbarkeit“, die mehrere Auflagen beinhaltet, zu berücksichtigen. Wie aus den Planvorlagen ersichtlich ist, verläuft im nördlichen Bereich des Grundstücks der gemeindliche Entwässerungskanal. Nachdem sich der Bauherr bei der Planung an die in der Vereinbarung aufgeführten Bedingungen gehalten hat, das Wohnhaus in einem Abstand von 2,50 Metern zur Rohrmitte parallel versetzt errichtet werden soll und sich die Garage nur mit der nordöstlichen Wand direkt auf der Rohrmitte befindet, erhielt auch dieses Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Im Ergebnis der im Ort vor Kurzem durchgeführten Baumkontrolle ergaben sich keine nennenswerten Beanstandungen, ließ Bürgermeister Alois Rampp wissen, wonach keine weiteren Maßnahmen nötig sind. Lediglich ein Baum beim Bürgerheim sollte aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Gemeinderätin Irmgard Lindner berichtete, dass der Uferbereich des Weiler-Baches an einigen Stellen durch Wildwuchs, Sträucher und Springkraut verwildert sei. Eine Räumung, beziehungsweise ein Rückschnitt sei dringend zu empfehlen. Bürgermeister Rampp will sich der Anregung annehmen, verwies in diesem Zusammenhang auf eine demnächst angesagte Gewässerkontrolle, bei der man Anregungen zu den erforderlichen Maßnahmen erhalten könne. (wgl)

