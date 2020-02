12.02.2020

Das Paradies ist anderswo

Wiesenbacher Theaterverein spielt im März

Der Theaterverein Wiesenbach hat sich für seine Spielzeit ab 21. März ein Stück nach Helmut Schmidt ausgesucht mit dem Untertitel „ Eine Leiche auf Abwegen“: Der Witwer Gustav Schumann hätte gerne seinen 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie gefeiert. Doch leider müssen seine Angehörigen nun zu seiner Beerdigung anreisen. Zum runden Geburtstag wären sie allerdings nicht erschienen, wie all die Jahre davor auch schon nicht.

Gustavs Töchter Sonja und Anna, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sich schon lange nichts mehr zu sagen und gehen sehr unterschiedlich mit der traurigen Nachricht um. Ebenso verschieden sind die dazugehörigen Ehemänner Jürgen und Klaus, die auch nur die Aussicht auf das üppige Erbe verbindet. Also werden schon bald Testament und Wertsachen gesucht, Kleider entsorgt und Geheimnisse gelüftet. Das führt natürlich zu Spannungen und als es im Haus dann auch noch zu spuken beginnt, herrschen alles andere als paradiesische Zustände. Können wenigstens Gustavs Schwester Hannelore und seine Haushaltshilfe Magda noch eine würdige letzte Feier zu Gustavs Ehren ausrichten oder ist das Paradies tatsächlich anderswo? Premiere ist am Samstag, 21. März um 14 Uhr, weitere Spieltermine sind am selben Tag um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 22. März um 18 Uhr, Samstag 28. März, um 19.30 Uhr, Sonntag 29. März um 18 Uhr, Samstag 4. April um 19.30 Uhr und Sonntag 5. April um 18 Uhr. (zg)

sind im Vorverkauf erhältlich ab Montag 2. März bei Familie Schnitzler, Telefon 0171/7468979 (keine SMS), von Montag bis Freitag jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr.

