Das erste Auto: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Mit dem ersten Auto sind oft besondere Erlebnisse verbunden. Es gibt einen Getränkepreis zu gewinnen

Von Peter Bauer

Das „erste Auto“: Nicht wenige geraten regelrecht ins Schwärmen, wenn dieses Stichwort in einem Gespräch fällt. Nicht selten sind mit dem ersten Auto sehr schöne Erinnerungen verbunden. Die Fahrt in einen besonderen Urlaub, zum Tanz, in die Disco und und und ... Dieses besondere Lebensgefühl möchten wir mit unserer Bilderaktion aufgreifen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Bilder mit Ihrem ersten Auto schicken. Eine Auswahl der Fotos möchten wir in den nächsten Tagen in unserer Printausgabe und sämtliche Bilder online veröffentlichen. Im Internet können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt darüber abstimmen, welches Foto Ihnen am besten gefällt. Der Gewinner der Abstimmung erhält ein 20-Liter-Fass Bier (wahlweise auch abgefüllt in Flaschen) oder auch ein entsprechendes nicht alkoholisches Getränk. Zur Verfügung gestellt wird uns der Preis dankenswerterweise von der Ursberger Klosterbrauerei.

Ihre Bilder können Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken.

Unsere Bitte: Schildern Sie uns kurz, wer und was auf dem Bild zu sehen ist, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. Und wenn Sie eine besondere Geschichte rund um Ihr erstes Auto zu erzählen haben, wäre das sehr schön.

Zum Auftakt unserer Serie haben wir auf einer Sonderseite bereits einige Fotos veröffentlicht, die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben. Einige Fotos hatten wir in unserem Zeitungsarchiv.

Es sind Fotos, die auf ihre Weise besondere Dokumente der Zeitgeschichte und eines besonderen Lebensgefühls sind. So manche der von uns heute veröffentlichten Bilder sind in der Nachkriegszeit entstanden, als der Wohlstand zurückkehrte und eine Fahrt in den Urlaub wieder möglich wurde.

Dass solche Fahrten keineswegs selbstverständlich sind, spüren wir wieder in der aktuellen Krise. Auch dieser Gedanke mag im Hintergrund stehen, wenn man auf Bilder von Urlaubsfahrten mit dem ersten Auto blickt.

Es gibt demnach also einiges zu erzählen „rund ums erste Auto". Ganz in diesem Sinn freuen wir uns auf Ihre Fotos.

