Deisenhausen

vor 22 Min.

Die Liebe steckt Anton Dreier aus Deisenhausen ins Detail

Plus Der 74-jährige Anton Dreier aus Deisenhausen ist leidenschaftlicher Modellbauer und Bastler. Er baut Traktoren und landwirtschaftliche Geräte originalgetreu nach. Was ihn anspornt.

Von Alois Thoma

In der Garage des ehemaligen Nebenerwerbslandwirts Anton Dreier in Deisenhausen steht ein Hanomag R 16, Baujahr 1954, 16 PS. Der gleiche Traktor steht auch im Arbeitszimmer des 74-Jährigen, allerdings mit Baujahr 2012, weniger PS und in wesentlich kleinerer Form. Originalgetreu hat Anton Dreier das Gefährt nachgebaut. Fast alle Bauteile sind aus Holz, lediglich die Ackerschiene ist aus Alu. Sie wurden allesamt in mühevoller Kleinarbeit von Dreier selbst gefertigt. Nur die Räder wurden dazugekauft. Modellbau, das ist und war das beliebte Hobby des Deisenhausers schon bevor er im Jahr 2009 in Rente ging.

