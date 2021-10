Mann stürzt in Deisenhausen von Carport herunter

Schwer verletzt worden ist am Samstag ein Mann, der für Arbeiten auf einen Carport in Deisenhausen geklettert und heruntergefallen war.

Einen Arbeitsunfall meldet die Polizei aus Deisenhausen. Demnach wollte am Samstagvormittag ein 56-Jähriger auf seinem Carport ein neues Dach anbringen. Hierbei stand er auf zwei Dachsparren und wollte nach einer Schaltafel greifen. Dabei rutschte er ab und fiel etwa zweieinhalb Meter tief auf den darunterliegenden Kiesboden. Dabei erlitt er Verletzungen am Rücken und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)