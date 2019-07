vor 34 Min.

Deisenhausen: Motorradfahrer erheblich verletzt

Erheblich verletzt wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Deisenhausen. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Wagen von der Vöhlinstraße in die Krumbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten 16-Jahre alten Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte durch den Aufprall von seinem Motorrad und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 6500 Euro. (zg)

