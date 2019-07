12.07.2019

Der Flexibus ist aus dem Landkreis nicht mehr wegzudenken

Plus Das zehn Jahre alte Rufbussystem im Raum Krumbach hat noch immer bundesweiten Modellcharakter. Verkehrsminister Reichhart sagt weitere Förderung zu.

Von Hans Bosch

Zehn Jahre Flexibus. Ein Grund zum feiern? „Ja!“, sagen die Verkehrsexperten, bestätigt der bayerische Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart, anerkennen zahlreiche Bürgermeister und erfahren viele ältere Mitfahrer und körperlich Eingeschränkte in der täglichen Praxis. Die derzeit zwölf Kleinbusse wurden in diesem Jahrzehnt von 1,2 Millionen Fahrgästen genutzt und sind zu einem Begriff im Landkreis Günzburg und zuletzt auch in Teilen des Kreises Unterallgäu geworden. Diese Erfolgstendenz geht weiter nach oben. Positive Auswirkungen hat dies besonders für abseits gelegene Ortschaften ohne Arzt, Apotheke und Rathaus. In der Hauptsache Senioren wissen zu schätzen, dass sie auf Anruf der Flexibus zumeist unweit der eigenen Haustür abholt, pünktlich zu einem Termin und wieder zurück bringt.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen