vor 34 Min.

Der Musikantenstammtisch wird zum Erfolgsmodell

Wie der Musikverein Bleichen einen Auftritt bei der Festwoche 2019 gewinnt.

Von Werner Glogger

„Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang. Uns Musikanten ist Harmonie pur im Blut. Musik, die tut uns echt gut.“ Dieser Text im Refrain der gleichermaßen bei Musikern und Zuhörern beliebten Polka von Kurt Gäble stand Pate für den Leitgedanken des Musikantenstammtisches im Rahmen der heurigen Krumbacher Festwoche.

Zum 6. Mail in Folge von den Verantwortlichen im heimischen Musikbezirk 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM)organisiert und durchgeführt, hat diese Veranstaltung nicht nur einen festen Platz am ersten Sonntag im Festwochenprogramm, sondern scheint ein echtes Erfolgsmodell zu werden. Trotz des wenig einladenden Wetters fanden sich rund 180 Musikerinnen und Musiker aus zwölf Kapellen und fünf Jugendkapellen am Sonntagvormittag im Festzelt ein. Ihnen wie den Ehrengästen, unter ihnen Ehrenpräsident Prof. Karl Kling, Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie und Präsident des ASM, Franz Josef Pschierer, zweitem Bürgermeister Gerhard Weiß, sowie dem neuen Geschäftsführer im ASM, Joachim Graf, galt der Willkommensgruß durch den Bezirksleiter im Bezirk 11, Franz Alstetter. Mit schwungvollen Melodien, ganz nach dem Geschmack der Zuhörer, übernahm der Musikverein Balzhausen, Ausrichter des Bezirksmusikfestes vom 13. bis 16. September, mit ihrem Dirigenten Max Pfluger den musikalischen Part. Darüber hinaus spendierte Festwirt Falk jedem Musiker, der in Tracht anwesend war, ein Paar Weißwürste mit Breze. So gestärkt kündigte Alstetter die mit Spannung erwartete Verlosung von Sachpreisen an und welche Kapelle einen Auftritt bei der Festwoche im Jahr 2019 gewinnt.

Der Musikverein Bleichen setzte sich am Ende durch

Voraussetzung für den Festzeltauftritt war die Feststellung der anwesenden Musikvereine und die Anzahl ihrer aktiven Musiker. Dabei wird der am stärksten vertretene Musikverein mit einem gerechten prozentualen Schlüssel ermittelt, um auch kleineren Vereinen eine Gewinnchance zu ermöglichen. Der Musikverein Bleichen setzte sich mit 51,5 Prozent an die Spitze und wird bei der Festwoche 2019 spielen.

Die Plätze zwei und drei belegte der Musikverein Aletshausen mit 46,7 Prozent, bzw. der Musikverein Nattenhausen mit 37,9 Prozent. Bei der anschließenden Sachpreisverlosung fungierte die Jungmusikerin vom Musikverein Krumbach, Julia Plail, als Glücksfee und überreichte den Gewinnern ihre Preise: MV Ziemetshausen entschied sich für 30 Portionen Leberkäse, gestiftet von Festwirt Falk, MV Nattenhausen wählte das 50 Liter-Bierfass (Brauerei Autenried), MV Edenhausen (50 Liter Bier von der Riegele-Brauerei) und für den MV Mindelzell verblieb der Notengutschein über 100 Euro, gesponsert von der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Auch junge Musiker sind mit eingebunden

Eingebunden in die große Musikerfamilie sind natürlich auch die Jugendkapellen. Besonders freuen durfte sich das Bezirksjugendorchester, erst vor wenigen Tagen von ihrem Besuch bei der polnischen Jugendkapelle aus Lobez an der Ostsee zurückgekehrt, über den Gewinn zu einem ganztägigen Konzert im Skyline-Park, einschließlich der kostenlosen Benutzung aller dortigen Attraktionen in den Spielpausen.

Alena Greiner, die Jüngste vom MV Balzhausen als Glücksfee, erfreute aber auch die Jugendkapelle Münsterhausen und die Jugendkapelle Krumbach mit den von der Molkerei Zott, Mertingen, gestifteten Monte-Snacks. Wie jedes Jahr wurde der Gemeinschaftschor zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dem Laridah-Marsch, dirigiert von ASM-Präsident Franz Josef Pschierer, der Komposition „Wahre Freundschaft“ (Dirigent Bezirks-Dirigent Patrick Scheel), der Polka „Wir Musikanten“ (Max Pfluger, Dirigent beim MV Balzhausen) und der Bayern-Hymne (Bezirks-Ehrendirigent Anton Ruf) setzten die Musiker einen großartigen Schlusspunkt.

