vor 2 Min.

Der neue Fischerkönig heißt Roland Anderl

Ein neues Gesicht ziert die „Hall of Fame“ des Fischereivereins Krumbach

Am Sonntag hielt der Fischereiverein Krumbach sein traditionelles Königsfischen an den vier Weihern ab.

Der Einladung zu dem vereinsinternen Fischen folgten 24 Mitglieder, welche von 7 bis 12 Uhr den Fischen für den Königspokal nachstellten. Den besten Angelplatz hat sich an diesem Tag Roland Anderl am Johanni-Weiher in Deisenhausen ausgesucht. Er deklassierte alle anderen Teilnehmer nicht nur mit dem schwersten Fisch, sondern auch mit der gefangenen Stückzahl Fischen an diesem Tag.

Mit einem Spiegelkarpfen von acht Pfund wurde er Fischerkönig 2020 und wird nun mit dem von Carsten Glogger gebauten und gestifteten Königspokal in die Hall of Fame der Fischerkönige des Vereins aufgenommen.

Themen folgen