Die Corona-Zahlen steigen: Der Neuburger Bürgermeister mahnt

Die Digitalisierung an der Christoph-Rodt-Grundschule in Neuburg soll in den nächsten Wochen konkrete Züge annehmen. Rund 46000 Euro an Fördermitteln von Bund und Land stehen hierfür bereit.

Plus Mit eindringlichen Worten wendet sich Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer an die Bürger. Was in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates außerdem beschlossen wurde.

Von Dieter Jehle

Es waren eindringliche Worte von Bürgermeister Markus Dopfer zu Beginn der jüngsten Marktgemeinderatssitzung. „Ich bekomme es hautnah mit, die Zahl der Corona-Infizierten in unserer Marktgemeinde steigt ständig an. Alle müssen jetzt sensibel sein“.

Seit einigen Wochen tagt der Neuburger Marktgemeinderat im Bürgerheim Wattenweiler. Es bietet optimale Bedingungen hinsichtlich der zu wahrenden Abstände während der Sitzung. Diesmal waren die Sitzplätze der Ratsmitglieder noch ein Stück weiter voneinander getrennt, um jegliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Der Rathauschef erinnerte an die Maskenpflicht. „Tragen Sie bitte beim Betreten des Gebäudes und bei Begegnungen eine Maske“, so Dopfer. Am Sitzplatz stellte es Dopfer jedem Marktrat frei, die Maske zu tragen.

Inhaltlich war die Sitzung von zahlreichen Bauangelegenheiten geprägt. In Wattenweiler darf eine bestehende Metzgerei erweitert werden. In Edelstetten wird im Außenbereich nahe des Pferdegestüts am sogenannten „Hölgerbrünnle“ ein landwirtschaftliches Betriebsleiterwohnhaus mit Doppelgarage errichtet. Es handelt sich um ein privilegiertes Bauvorhaben und diene dem benachbarten Pferdehof. Keine Chance gaben die Markträte einer Anfrage in Neuburg.

Die Eigentümerin eines Grundstücks am Ortsausgang Richtung Wattenweiler fragte wegen einer Bebauung an. Die Markträte lehnten dies aus ortsplanerischer Sicht ab. Zudem befinde sich das Grundstück im Außenbereich. Eine fingerförmige Ausdehnung in diesem Bereich sei nicht gewünscht. Dagegen stimmten die Markträte dem Neubau einer Schrankenanlage am Megamatplatz zu.

Was in der Marktratssitzung in Neuburg/Kammel beschlossen wurde

Kiesabbau Ein Kiesabbauunternehmen erhielt im Jahr 2019 vom Landratsamt Günzburg die Genehmigung auf Grundstücken der Gemarkung Edelstetten Kies abzubauen. Bei der Erstgenehmigung im Jahr 1997 durfte bis auf einen Abstand von 15 Metern aus der kleinen Mindel Kies ausgebaggert werden. Diese damalig genehmigte Reduzierung von 60 auf 15 Meter wurde im neuen Bescheid auf Verlangen des Wasserwirtschaftsamtes aufgehoben. Wie Bürgermeister Markus Dopfer betonte, verliere der Kiesabbauunternehmer dadurch circa einen Hektar an Abbaufläche, was in etwa 60.000 Kubikmetern Kies entspreche. Dies sei je nach Konjunktur ein Bedarf von ein bis zwei Jahren. Um die Menge zu kompensieren, müsste der Unternehmer von einer 20 Kilometer entfernten Kiesgrube Kies zum Kieswerk Thannhausen transportieren. Dies entspreche circa 4000 Lkw-Fahrten mit 160.000 Kilometern und 60.000 Litern an verbrauchtem Diesel. Wie der Unternehmer betont, sei durch eine verbrauchsnahe Rohstoffgewinnung die Belastung für den Naturhaushalt erheblich reduziert. Die letztendliche Genehmigung für den Antrag obliegt dem Wasserwirtschaftsamt. Auf Anregung der Markträte Otto Bader und Bernhard Sonner wurde der Antrag zurückgestellt. Die Markträte wollen wissen, aus welchem Grund die Wasserwirtschaftsbehörde den Abstand zur Mindel auf 60 Meter festlegte.

