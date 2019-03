vor 2 Min.

Die Gemeinde Breitenthal wächst

Eine rege Bautätigkeit ist im neuen Baugebiet „Grasiger Weg“ in Nattenhausen zu verzeichnen. Mehrere Wohnhäuser sind fast fertig oder noch im Rohbau und fünf Baugrundstücke stehen noch zur Verfügung, wurde in der Bürgerversammlung bekannt.

Welche Änderungen es beim Standesamt gibt und welches Großereignis schon jetzt viele Menschen bewegt.

Von Werner Glogger

Der Rechenschaftsbericht von Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, den sie bei der Bürgerversammlung abgab, enthielt größtenteils erfreuliche Nachrichten in Bezug auf Einwohnerentwicklung, Bautätigkeit, erfolgter oder geplanter Investitionen und Maßnahmen. Rund 100 Besucher, die sich im Breitenthaler Vereinsheim einfanden, bekundeten ihr großes Interesse an der kommunalen Arbeit in ihrem Wohnort.

Einleitend gab die Bürgermeisterin einen Überblick zu Zahlen aus Einwohnermelde- und Standesamt, aus denen eine Zunahme von 17 Personen zu verzeichnen ist. 64 Zuzüge gegenüber 50 Wegzügen trugen maßgeblich zu der positiven Entwicklung bei, sodass in der Gesamtgemeinde zum Jahresende 2018 insgesamt 1271 Einwohner (Vorjahr 1254) registriert waren. Auf Breitenthal entfallen davon 688 Einwohner, auf Nattenhausen 532 und auf Oberried 51. Sieben Geburten, zehn Todesfälle und 13 Eheschließungen registrierte das Standesamt. In diesem Zusammenhang wies Wohlhöfler darauf hin, dass ab 1. Januar 2020 für Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen in den VG-Gemeinden das Standesamt der Stadt Krumbach zuständig sein wird. Während die Vorbereitung für Eheschließungen, das Aufgebot, ebenfalls diese Behörde erledigt, finden die Trauungen selber nach wie vor bei den Bürgermeistern der VG-Gemeinden oder in der VG statt.

29 Kinder in zwei Gruppen besuchen den gemeindlichen Kindergarten. Eine rege Bautätigkeit ist im neuen Baugebiet „Grasiger Weg“ in Nattenhausen zu verzeichnen. Hier sind die ersten Häuser gebaut und bezogen, speziell für die eigenen Bürger stehen noch fünf Bauplätze zur Verfügung. Dieses Baugebiet sowie der Radweg zum Oberrieder Weiher erforderten ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erledigt wurden, berichtete Wohlhöfler weiter.

Wegen des bevorstehenden Bezirksmusikfestes, zu dem die Gemeinde den Platz für das Zelt und die Parkplätze am „Grasigen Weg“ zur Verfügung stellt, soll der Nordgiebel der alten Wirtschaft verputzt werden. Eine Erneuerung erfuhr die gesamte Fassade beim Kindergarten in Breitental und das Innere des Gebäudes einschließlich Sitzungszimmer erhält demnächst einen neuen Anstrich. Gut vorankommen die Arbeiten im Bereich der Grotte in Breitenthal, wo an der Kapelle „St. Urban“ die Innenrestaurierung und auch die Außenfassade samt Sockelputz erfolgt, eine Drainage verlegt und eine Einfassung gesetzt ist. Unter der Regie von Thomas Burghard erfolgt jetzt die Gestaltung des Außenbereiches.

Im Zuge der Dorferneuerung ist es möglich, am Biergarten beim Vereinsheim einen Naturspielplatz zu errichten, dessen Ausführung der DJK-Sportverein mit der Gemeinde und in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung übernehmen.

Leerrohre in Nattenhausen

Nach Erhalt des Förderbescheides und Unterzeichnung des Vertrages mit der Firma Smartone begann in 2018 der Ausbau des Breitbandes und kommt jetzt mit der Verlegung des Glasfaser-Leerrohres in Nattenhausen und Weiterführung unter Hasel und Günz hindurch bis Breitenthal weiter voran. Direkt angeschlossen werden der Ortsteil Oberried, der Oberrieder Weiher und das Vereinsheim, ließ Wohlhöfler wissen. Bewährt habe sich das mobile Geschwindigkeitsmessgerät, wodurch weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ort zu verzeichnen gewesen seien. Das hatte zur Folge, dass ein weiteres Messgerät angeschafft wurde. Die Gemeinderäte Adolf Seitz und Dieter Schwarz werden sich um die wechselnden Standorte der Geräte kümmern. In der gesamten Gemeinde sind nun alle Straßenlampen auf LED-Technik umgerüstet, was sich in einen wesentlich niedrigerem Verbrauch und in einer hohen Lichtausbeute auswirkt.

Wohlhöfler ging auch auf die Gründe zur Errichtung des gemeinsamen Bauhofes in der VG Krumbach ein.

Wie in anderen Gemeinden wird es nicht mehr möglich sein, die vielfältigen anfallenden Arbeiten in der Gemeinde in Eigenregie auszuführen, zudem werde eine Fachkraft für die Wasserversorgung gefordert. Nach Zustimmung aller sechs Gemeinden der VG zur Zweckvereinbarung geht es nun an die Umsetzung und 2019 werden alle Gebäude auf dem künftigen Areal in Breitenthal abgebrochen, die Planungen mit der Ausschreibung weitergeführt, um dann 2020 das Betriebsgebäude errichten zu können. Geplant sei, dass Anfang 2021 der Betrieb mit einem Bauhofleiter, einer Wasserfachkraft sowie zwei weiteren Mitarbeitern aufgenommen werden kann.

Die finanzielle Situation der Gemeinde, Wasserversorgung, Straßenausbau und –Satzung, die weitere Entwicklung der Gemeinde und Fragen der Bürger zählten zu den weiteren Themen.

