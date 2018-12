05:00 Uhr

Die Kunst ist für ihn ein Lebenspfeiler

Der Günzburger Künstler Karlheinz van Vügt mit einem seiner großformatigen Ölbilder, links im Hintergrund die Kirche St. Martin. In den vergangenen Jahren waren bereits mehrfach Arbeiten von ihm während der Krumbacher Kunstnacht in der Tagesstätte für seelische Gesundheit zu sehen. Seine Werke sind immer wieder beeindruckende Einblicke in die menschliche Seele.

Der Künstler Karlheinz van Vügt fasziniert in der Krumbacher Kunstnacht mit seinen tiefgründigen und technisch ausgefeilten Bildern viele Besucher. Warum die Malerei für ihn so wichtig ist

Von Peter Bauer

Smalltalk. Mit einem Schlückchen Sekt. Kleine Grüppchen bilden sich, in sich gekehrt. Es ist Vernissage. Und die Bilder an den Wänden? Sie bleiben nicht selten kaum beachtet buchstäblich hinter den Menschen zurück. Der Kunst „den Rücken zukehren“: Man möchte kaum glauben, dass diese vielfach gebrauchte Redensart bei der Eröffnung von Kunstausstellungen immer wieder auf eine bemerkenswerte Weise Gestalt annimmt. Der interessierte Betrachter, der in die Kunst buchstäblich „hineinsinkt“? Das ist durchaus selten geworden in dieser schnellen Welt. Auch das macht eine Begegnung in der Tagesstätte für seelische Gesundheit während der Krumbacher Kunstnacht so außergewöhnlich. Lange betrachten die Besucher diese Gesichter, die so rätselhaft wirken. Die, das fällt vielen auf, in einer exzellenten Technik gemalt sind. Plötzlich stehen Fragen im Raum. Und wer ist der Maler mit dem ungewöhnlichen Namen Karlheinz van Vügt? Ist er da?

Nein, er ist nicht gekommen. Und in der offiziellen Ankündigung der Ausstellung ahnt man schnell, warum dies so ist: „Werke von Karlheinz van Vügt in Öl, Acryl und Aquarell, in denen sich der starke Leidensdruck seiner psychischen Erkrankung widerspiegelt.“ Der Künstler bleibt im Verborgenen, doch da sind diese erstklassig gemalten Bilder. Der Gedanke an eine Begegnung mit dem Künstler lässt einen nicht los. Mitarbeiter der Tagesstätte für seelische Gesundheit versprechen, dem Künstler unseren Wunsch nach einem Gespräch zu übermitteln.

Einige Tage nach der Kunstnacht ruft Karlheinz van Vügt in der Redaktion unserer Zeitung an. Seine Stimme – man spürt, dass er sich über das Interesse an seinen Arbeiten freut. Karlheinz van Vügt wohnt seit vielen Jahren in der Günzburger Innenstadt. Und in seiner Wohnung wird schnell sichtbar, mit welcher geradezu leidenschaftlichen Wucht sich der 60-Jährige seit inzwischen 22 Jahren der Kunst widmet. Der gebürtige Weißenhorner erzählt kurz über seine Familie, deren Wurzeln in Emden liegen, seine früheren Lebensstationen, seine Eltern (sein Vater war bei der Ulmer Firma Herzog in einem Eisenlager beschäftigt, seine Mutter arbeitete als Bedienung) und seine Geschwister (einen älteren und jüngeren Bruder, eine jüngere Schwester). Dann die Lehre bei der AOK, die Beschäftigung an der Pforte der Klinik Weißenhorn, später im Büro eines Kompaniefeldwebels („Spieß“) bei der Bundeswehr in Dornstadt. Doch da ist diese Krankheit, die ihn buchstäblich aus dem Leben zu werfen drohte.

Eine schizoaffektive Störung, verbunden mit Denkblockaden und Angstzuständen. „Ich kann nicht so denken wie Sie“, sagt er. Ein Satz, der andeutet, dass er inzwischen einen Umgang mit dieser Krankheit gefunden hat. „Stoisch“, wie er es nennt.

Schon als Kind von der Kunst begeistert

Und als er dies ausspricht, wird ein Lebensoptimismus spürbar, der sich auch in der Schönheit vieler seiner Werke widerspiegelt. Er erzählt, wie er sich schon als Kind für die Kunst begeistert hat. Er erinnert sich daran, wie er im Alter von acht Jahren die Schlümpfe abgezeichnet hat. Und dann wird die Kunst beim Umgang mit seiner Krankheit immer wichtiger, eine Art Lebenspfeiler für ihn. Kohle, Aquarell, Pastell Acryl und schließlich Öl: Autodidaktisch erlernt van Vügt die Bandbreite dieser Techniken. Er beschäftigt sich intensiv mit großen Malern wie Leonardo da Vinci, Picasso und Dalí oder dem deutschen „Hyperrealisten“ Dirk Dzimirsky und ihren ausgefeilten Darstellungsformen. Besonders fasziniert ist er von der legendären „Sfumato“-Technik von Leonardo.

Es ist die Kunst, Formen konturlos, gewissermaßen aus den Farbtönen heraus zu malen. In der Vollendung kann diese Darstellungsform eine geradezu plastische Wucht entwickeln, gleichzeitig wirkt sie sanft und weich. Van Vügt findet im Lauf der Jahre auch immer mehr hinein in die Technik des Hautmalens, dieses flirrende Spiel unzähliger Zwischentöne, das vielen Malern der Gegenwart schlichtweg verschlossen bleibt.

Ungewöhnlich ist, dass er dabei anders als bei der klassischen Lasurtechnik die Farben unverdünnt ineinander malt. Das erhöht die Kraft des Farbtons, es gibt seinen Bildern etwas regelrecht Lebensfreudiges.

Aber da bleibt auch das Rätselhafte, Unergründliche seiner Gesichter, das viele Betrachter so fasziniert. Man blickt auf ein Gesicht - und hat das Gefühl, in einen Raum zu schauen, dessen Umrisse und Inhalt nur schwach erkennbar sind. Das Rätsel Mensch und die Tiefen der Seele gleichermaßen – wir begegnen ihnen in van Vügts Bildern. Er malt, wie er berichtet, ohne Vorlagen, projiziert seine Stimmungen unmittelbar hinein in seine Werke. Oft ist er in den Straßen von Günzburg unterwegs, auch diese Eindrücke nimmt er gewissermaßen künstlerisch mit. In manchen Gesichtern sieht er seine Mutter.

Während einer Behandlung im Günzburger Bezirkskrankenhaus lernt er seine Frau Birgit kennen, mit der er heute in der Günzburger Innenstadt wohnt. Van Vügt nutzt inzwischen ambulante Einrichtungen für die Behandlung seiner Krankheit wie die Psychiatrische Institutsambulanz des Bezirkskrankenhauses in Günzburg, es gibt Kontakte zur Tagesstätte für seelische Gesundheit der Bezirkskliniken Schwaben in Krumbach. Dort hat van Vügt, der inzwischen auch mit der Schnitzerei begonnen hat, seit der Kunstnacht 2016 mittlerweile dreimal eine Auswahl seiner Bilder ausgestellt. Auch im Günzburger Forum waren Arbeiten von ihm zu sehen.

Kontakt zu den Besuchern seiner Ausstellung? Das war für ihn immer eine unüberwindbare Hürde. Werbung in eigener Sache? Das ist für ihn im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern eine fremde Welt. Man ahnt es beim Blick auf ein DIN-A4-Blatt, das auf seinem Wohnzimmertisch liegt. Eine Reihe kleiner Zeichnungen, jede keine fünf Zentimeter groß, so mancher würde vielleicht zunächst einfach darüber hinwegsehen. Doch dann blitzt auch in diesem Kleinstformat wieder seine unverwechselbare Technik durch. Er zeichnet nicht hart eine Form aufs Blatt. Die Kontur entsteht vielmehr durch eine Verdichtung von schwungvollen Linien, weich, lebendig und rätselhaft gleichermaßen – und das mit einem einfachen Kugelschreiber.

Zum Finale des Gesprächs noch die Frage nach einem geeigneten Bildmotiv zur Illustration des Zeitungsberichts. Karlheinz van Vügt überlegt kurz und führt dann seinen Gast in einen kleinen Kellerraum. Ölbild auf Ölbild liegt hier auf engstem Raum übereinander, die Farbe ist teilweise noch nicht getrocknet. Dann geht er mit einer der Arbeiten, „Flora“ im Moment des Erwachens, über die Kellertreppe hinauf ins Freie. Van Vügt stellt das Bild mitten ins Grün der Landschaft, im Hintergrund die Kirche St. Martin, der Himmel ist an diesem Tag fast weiß. Das Gefühl eines entspannten Durchatmens. Karlheinz van Vügt lächelt, er scheint regelrecht einzutauchen in den Zauber dieses Augenblicks.

