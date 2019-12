vor 2 Min.

Die Ortsdurchfahrt Unterwiesenbach ist wieder frei

Nach mehr als einem Jahr Sperrung ist die Kreisstraße wieder befahrbar und ein umstrittenes Projekt fertiggestellt.

Von Stefan Reinbold

Ein Schnitt, Lächeln für die Kameras – so schnell ist eine Ortsdurchfahrt wieder freigegeben. Knapp zwei Millionen Euro hat der Neubau der Kreisstraße GZ 6 gekostet. Etwas mehr als die Hälfte davon trägt der Landkreis, der Freistaat leistet mit 741000 Euro einen nicht unerheblichen Beitrag zur Finanzierung des Vorhabens, sodass für die Gemeinde Wiesenbach noch rund 230000 Euro zu stemmen sind. Die Freigabe für den Verkehr ist nach mehr als einem Jahr Bauzeit für alle Beteiligten ein Moment der Erleichterung.

Verbotsschilder auf die Seite gestellt

Nicht zuletzt deshalb, weil die Erneuerung der Unterwiesenbacher Ortsdurchfahrt von viel Ärger begleitet war. Bürgermeisterin Ilse Thanopoulos ging in ihrer Ansprache darauf ein. „Nun ist es vollbracht, die Ortsdurchfahrt Unterwiesenbach ist fast fertig und alle können wieder fahren – eigentlich wurde immer durchgefahren.“ Verbotsschilder seien nicht beachtet, ja zum Teil sogar auf die Seite gestellt worden. Doch nicht nur wegen der Sperrung der Straße gab es Ärger in Wiesenbach. So kritisierten Bürger, auf der verschmälerten Straße sei kein Begegnungsverkehr mehr möglich. Durch das Absenken der Bordsteine auf der Ostseite sei dies aber schon möglich, erklärte Thanopoulos, die auch auf die Verkehrsberuhigung verwies. Befürchtet wurde außerdem, dass das Regenwasser in die Grundstücke laufen könnte, weil im Rinnstein kein Dachprofil, sondern ein Schrägprofil verbaut wurde.

Thanopoulos betonte, dass nicht die Gemeinde Wiesenbach Bauherr sei, sondern der Landkreis. „Unsere Bürger entscheiden aber nicht, wer baut, sondern wer ist vor Ort, den man schimpfen kann“, ärgerte sich die Bürgermeisterin. Es sei anstrengend gewesen, aber sie habe einen breiten Rücken. Sie dankte den Bürgern, die sich verständig gezeigt hatten und Grundstücksflächen verkauft oder getauscht hatten, um einen durchgehenden Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt zu ermöglichen.

Anlieger zahlen keine Ausbaubeiträge mehr

Dekan Klaus Bucher erklärte bei der Segnung der Straße, es sei vielleicht kein Zufall, dass die Straße im Advent fertiggestellt würde. In dieser Zeit gehe es ja auch in gewisser Weise um Wege- und Straßenbau. Dass es Kritik an solchen Projekten gebe, damit müsse man leben. Er mahnte aber an, die Straßen auch im übertragenen Sinne nicht zu breit zu gestalten, damit sie die Menschen enger zusammenbrächten.

Landrat Hubert Hafner freute sich, dass die Ortsdurchfahrt nicht zuletzt aufgrund guter Witterung nach etwas mehr als einem Jahr abgeschlossen werden konnte. Er räumte ein, dass die Bürger sicherlich „erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen mussten“. Dafür erscheine die Ortsdurchfahrt nun aber in neuem Glanz mit einem durchgehenden Gehweg. Hafner verwies auch darauf, dass die früher zu entrichtenden Anliegerbeiträge nun vom Freistaat der Gemeinde erstattet würden. Für das Einleiten der Straßenentwässerung in den neu gebauten, gemeindlichen Regenwasserkanal zahle der Landkreis der Gemeinde einen Pauschalbetrag von rund 225000 Euro an die Gemeinde Wiesenbach.

