„Die Rettung der Pfarrei Münsterhausen“

Warum das Jahr 1986 für einige Aufregungen sorgte und welche Lösung es schließlich gab. Erinnerungen des langjährigen Dekans Ludwig Gschwind

Helmut Atzkern aus Münsterhausen konnte jetzt seinen 75. Geburtstag feiern. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch seine 50-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. In einem Gastbeitrag für unsere Zeitung greift der langjährige Dekan Ludwig Gschwind mit Blick darauf die Entwicklung der Pfarrei in Münsterhausen auf. Dies ist auch, wie er schreibt, mit besonderen persönlichen Erinnerungen verbunden.

Das Jahr 1986 sorgte für einige Aufregungen. Der Pfarrer von Münsterhausen Gabriel Vollmann wechselte als Krankenhausseelsorger an das Bezirkskrankenhaus in Günzburg. Dies sollte zu einer Neustrukturierung führen. Da die von Münsterhausen vikarierte Pfarrei Kemnat bei der Dekanatsreform von 1975 zum Dekanat Günzburg gekommen war, lag es nahe diese Pfarrei, die bisher zum Dekanat Krumbach gehörte, enger an das Dekanat Günzburg zu binden.

Die Katholiken von Burtenbach, das evangelisch geprägt ist, wurden immer von Münsterhausen aus betreut. Es war auch der Opferbereitschaft der Pfarrei Münsterhausen zu danken, dass Burtenbach eine katholische Kirche erhielt. Es gehört zu den bleibenden Verdiensten von Geistlichem Rat Eugen Vogel, dass er 1976 die Franziskuskirche baute. Nun sollte Münsterhausen Burtenbach verlieren und Thannhausen pfarrlich angegliedert werden. Dekan Horst Grimm, der beste Beziehungen sowohl zum Leiter des Planungsstabes Domkapitular Prälat Georg Beis besaß wie auch zum Generalvikar Dr. Eugen Kleindienst, empfahl diese Lösung, während ich mich als Krumbacher Dekan sofort dagegen stellte.

Noch im Dezember 1986 führte ich einen Beschluss des Burtenbacher Pfarrgemeinderates herbei, dass die Pfarrgemeinde bei Münsterhausen bleiben wolle.

Diesen Beschluss und die klare Absage an die Planungen der Diözese konnte ich im Januar 1987 in den Mittelschwäbischen Nachrichten veröffentlichen. Der Artikel erschien zu einem Zeitpunkt, bei dem die Dekane bei der Dekanetagung mit dem Bischof in Freising weilten.

Dekan Grimm erfuhr durch einen Anruf von dem Artikel. Er beklagte sich daraufhin bei Prälat Beis, der allerdings dann doch meiner Argumentation folgte, dass man eine jahrhundertelange gewachsene Verbindung nicht ohne Not aufgeben sollte.

Dass in Kemnat und Burtenbach die Günzburger Zeitung gelesen wird und nicht die Mittelschwäbischen Nachrichten spielte da schon fast keine Rolle mehr. Schwieriger wurde es mit Kemnat.

Kemnat sollte nach der Planung mit Burtenbach und Schönenberg eine Pfarrei bilden. Sitz des Pfarrers solle Kemnat sein. Der Nachfolger von Pfarrer Gabriel Vollmann wurde Pfarrer Hermann Danner. Da Pfarrer Danner Kemnat nicht betreuen wollte, und erst im September sein Amt in Münsterhausen antreten würde, musste ich als Dekan dafür sorgen, dass die Gottesdienste gewährleistet wurden.

Dank der Mitbrüder im Dekanat konnten wir diese Zeit überbrücken. Vor allem Pater Treß, Pater Bös und Pater Duda von Ursberg, sowie Pater Theofried von Mönchsdeggingen halfen aus. Bei einem Gespräch im Ordinariat mit dem Generalvikar Dr. Kleindienst machten die Vertreter von Kemnat aus ihrer Verärgerung kein Hehl. Die Folge war: Kemnat bekam tatsächlich einen eigenen Pfarrer: Johannes Melcher, der dann die nächsten sechs Jahre Kemnat betreute. Nach seiner Berufung als Diözesanaushilfspriester hat Münsterhausens Pfarrer Mirko Cavar Kemnat wieder übernommen. Er bewirkte auch, dass Kemnat dem Dekanat Krumbach angegliedert wurde.

Inzwischen haben sich die Strukturen schon wieder geändert. Das Dekanat Krumbach wurde 2012 dem Dekanat Günzburg einverleibt. Die Planungen werden fortlaufend angepasst. Dem Geschick von Pfarrer Cavar ist es zu danken, dass Münsterhausen mit Burtenbach und Kemnat eine Pfarreiengemeinschaft bildet. Damit konnte der Pfarrer erhalten bleiben. Die Zukunft scheint gesichert. Weitaus größer wurde die Pfarreiengemeinschaft Mindeltal mit der Stadtpfarrei Thannhausen, den Pfarreien Balzhausen, Burg, Mindelzell und Ursberg.