vor 37 Min.

Diebe auf der Baustelle bei Breitenthaler Pfarrkiche

Unbekannte Täter beschädigten unter anderem Reifen eines Laders

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf der Baustelle an der Kirche in Breitenthal ihr Unwesen getrieben.

Über das Baugerüst gelangten die Täter laut Polizei in den Dachspitz und entwendeten dort ein Baustellenradio der Marke Makita. Außerdem beschädigten sie den Reifen eines Teleskopladers. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. (zg)

über verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0.

