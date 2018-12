18:00 Uhr

Diese Ziemetshauserin spielt mit dem Feuer

Wie Sabira Eder zu ihrem ungewöhnlichen Hobby kam und was daraus noch werden soll.

Von Gertrud Adlassnig

Feuer lodert, flackert, in Bewegung rauscht es und löst bei vielen Menschen eine Faszination aus, die sich speist aus Ehrfurcht und Hingezogenheit. Das geht Sabira Eder nicht anders. Die Bäckereifachverkäuferin belässt es aber nicht beim Zuschauen. Seit einigen Jahren ist sie dabei, ihre Leidenschaft nach und nach zu ihrem Zweitberuf auszubauen. Ihre künstlerische Ader, die Passion für Feuer und Mittelalter führten sie in eine eigene Welt, die der Feuerspieler und Feuerspucker. Gemeinsam mit Sohn Christopher und Partner Max Jasser gründete sie die kleine Feuergauklertruppe „Magicum Ignis“, der sich später noch Saskia Büsehof aus Schwabmünchen anschloss.

Erste Erfolge mit öffentlichen Auftritten in Ziemetshausen und bei privaten Veranstaltungen konnte „Magicum Ignis“ bereits verzeichnen und in diesem Jahr sogar schon einem erkrankten Feuerspielerkollegen mit einem spontanen Auftritt auf dem Edelstetter Weihnachtsmarkt beispringen.

Doch ein normaler Auftritt reicht der ehrgeizigen Chefin nicht. Sie will mehr als nur Dastehen und die Menschen mit dem Licht der Flammen und dem Rauschen des bewegten Feuers unterhalten. Sie will Stimmung verkaufen, Faszination. Dafür kommt das Team seit Anfang des Jahres jeden Mittwoch zum Training zusammen. „Trainiert wird bei uns im Garten, oder bei schlechtem Wetter in der Halle der Schreinerei Böck. Das ist kein Problem, denn wir üben ohne Feuer. Es geht darum, die Schwünge, die Schritte, die Choreografie einzustudieren und zu perfektionieren.

Die Basis eines gekonnten Feuerspiels ist akrobatisch, vergleichbar etwa einem Jongleur,“ erklärt sie. Aber die Ziemetshauser haben sich noch weitere lodernde Überraschungen ausgedacht. Christopher tritt als Goißlschnalzer auf. Nicht mit einer normalen Geißel, sondern mit einer brennenden: Da leuchtet, flimmert und knallt es. Das „Feuerschlucken“ oder „Feuerspeien“ ist dann noch einmal eine ganz andere Liga, verrät Sabira Eder. Ihr Sohn Christopher wagt sich daran. Die Probleme: Erst muss man lernen, die Flüssigkeit im Mund zu behalten und nicht hinunter zu schlucken. Sie ist zwar nicht giftig, verursacht aber tagelange Verdauungsprobleme. Richtig gefährlich ist aber das Einatmen, das kann die Lunge schädigen. Deshalb wird so lange mit Wasser trainiert, bis alles passt. Denn wenn die Flüssigkeit im Mund gehalten werden kann, muss der Feuerspeier noch lernen, sie wie einen Sprühregen hinauszublasen. „Da kann man sich leicht den Mund oder das Gesicht verbrennen, wenn man nicht richtig sprüht,“ wissen Christopher und seine Mutter aus Erfahrung.

Show mit professioneller Musik und Vertonung

Sabira Eder arbeitet unermüdlich daran, aus dem üblichen Feuerspiel eine richtige Show zu konzipieren. Die Erste ist fertig und erfolgreich präsentiert. Nun macht sie sich an die Zweite. Dafür holt sie sich bei den unterschiedlichsten Partnern Unterstützung. Als Stammgast auf Mittelaltermärkten kennt sie die Szene und die Musiker. So hat sie, erzählt sie, ganz einfach bei der bekanntesten Formation, der Folk-Rock-Band „Fuchsteufelswild“ angefragt, ob sie deren Songs für ihre Show übernehmen dürfte. Und die haben ihr das ganz unkompliziert erlaubt. „Aber jetzt habe ich noch ein Produktionsstudio gebraucht, denn mir wurde schnell klar, dass das auf dem heimischen PC nichts wird.“

Ihr Erstaunen, verrät sie, war ziemlich groß, als sie herausfand, dass es fast vor ihrer Nase, in Ziemetshausen, das Tonstudio Flödl gibt. Obwohl eigentlich schon im Ruhestand, ließ sich Wolfgang Flödl für das Projekt begeistern und so entstand die erste Show, mit professionell eingespielter Musik und von einem Schauspieler eingelesenen Texten. „Ich musste mir ein Profil zulegen, ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem ich mich von den unzähligen Feuerspielern unterscheide. Deshalb habe ich ab 2017 die Shows entwickelt. Unser Programm basiert auf einer Geschichte, die wir mit Musik, unserem Feuerauftritt und einer darauf abgestimmten Choreografie erzählen. Da gibt es zahlreiche Spannungsmomente und überraschende Wendungen. Und natürlich tragen wir Kostüme. So eine Show dauert zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde.“

Sabira Eder trainiert regelmäßig mit Sohn Christopher und Partner Max Jasser in der Schreinerei Böck. Bild: Gertrud Adlassnig

Die erste Schau ist, wie auch der Name der „Gauklertruppe“ eine Referenz an das Feuer: „Magicum Ignis“ nennen sich die Feuerspieler, „Magie des Feuers“ heißt ihre Show. Und die neue Show lockt wieder mit Magie, diesmal mit der der Zeit. „Es ist verrückt, als ich die Idee zur neuen Schau hatte, kam gerade das neue Album von Fuchsteufelswild heraus. Und sie haben darauf Lieder, die sich genau diesem Thema widmen. Ich habe gleich nachgefragt, ob wir die Musik wieder übernehmen können, und erhielt sofort das Okay. Das ist bei den Kollegen aus der Feuerspuckergilde nicht ganz so einfach“, bedauert Sabira Eder.

Und weiter sagt sie: „Als ich begonnen habe, mich für diese Technik zu interessieren, musste ich feststellen, dass die Kollegen sich gerne hinter einem Berufsgeheimnis verschanzen und oft wenig hilfreich sind. Da war es ein großes Glück für mich, dass damals noch ein versierter Feuerspucker in Ziemetshausen lebte, der mich nach einem Eignungstest unter seine Fittiche genommen hat. Vom ihm habe ich die Grundlagen erlernt. Alles weitere, die Kür sozusagen, musste ich mir selbst beibringen.“

Sicherheit ist bei diesem Hobby extrem wichtig

Aber Sabira Eder ist jemand, der nicht so schnell aufgibt. Sie ließ nicht locker, trainierte, probierte aus und entwickelte sich in wenigen Jahren zu einer routinierten Feuerspielerin, bei der auch das Drumherum perfektioniert ist. Das beginnt mit den Versicherungen, der Wahl besonders rußarmer Öle, die zwar teuer, aber besser für Umwelt und Gesundheit sind, das geht weiter mit der sorgfältigen Platzbegehung und Wetterbeobachtung, und der Info an Feuerwehr, Polizei und Nachbarn. Für die Truppe Magicum Ignis gehört es zum Berufsethos, dass alle Geräte, viele davon werden vom Max Jasser selbst konzipiert und gebaut, stets in perfektem Zustand sind und die eingesetzten Dochte nach dem Tränken erst ausgeschleudert werden, damit die Zuschauer nicht Gefahr laufen, Ölspritzer auf ihre Kleidung zu bekommen. Erst kürzlich hat die Truppe in eine eigene Musikanlage investiert, um ihre Shows auch akustisch optimal zu präsentieren.

Das geht ins Geld. Doch Sabira Eder und ihre kleine Truppe ist zuversichtlich, dass sich die Investitionen bald schon rechnen werden. Dazu will das kleine Start-up-Unternehmen künftig noch mehr in das Marketing investieren. „Es gibt sehr viele Feuerspielergruppen, und in der Regel werden auf Mittelalter- oder Weihnachtsmärkten die gebucht, die schon immer gekommen sind, die man kennt. Oder man wechselt jedes Jahr und hat nur einmal eine Chance, so ist es eigentlich hier in Ziemetshausen. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir nun zum zweiten Mal auf dem heimischen Weihnachtsmarkt auftreten durften. Aber es macht auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unserem ganz individuellen Programm bekannt machen und unser Alleinstellungsmerkmal besser vermarkten.“ Schließlich soll aus dem Zweitberuf irgendwann einmal ein Hauptberuf werden.

