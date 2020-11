vor 30 Min.

Durchsuchung: Polizei findet größere Menge Marihuana im Krumbacher Juze

Das Krumbacher Jugendzentrum in der Hans-Lingl-Straße wurde am Mittwoch von der Polizei durchsucht.

Im eigentlich geschlossenen Jugendzentrum in Krumbach trifft die Polizei auf vier junge Männer. Ein Rauschgifthund findet dort einiges. Wie kamen sie hinein?

Von Alexander Sing

Eigentlich ist das Krumbacher Jugendzentrum in der Hans-Lingl-Straße aktuell geschlossen. Deshalb wunderte sich eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach, dass sie am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr im Vorbeifahren dort einen Lichtschein sahen. Also stiegen die Beamten aus, um nachzusehen, wer sich dort aufhält.

Im Juze, der laut Polizei stark nach Marihuana roch, trafen die Beamten auf vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren. Der Verdacht, dass sie Drogen bei sich haben, bestätigte sich mit Hilfe eines Rauschgifthunds. Die Polizisten ordneten eine größere Menge Marihuana und Bargeld einem 19-Jährigen zu. Deshalb ordnete Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an. Auch hier fanden die Beamten noch eine größere Menge Amphetamin sowie drei verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz.

Marihuana im Juze Krumbach: Polizei durchsucht Wohnungen

Einem 20-Jährigen ordneten die Beamten Marihuanaknospen zu. Bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung fanden sie noch eine kleine Menge Marihuana. Auch das Auto eines weiteren 19-Jährigen durchsuchten die Streifenbesatzungen und fanden auch hier eine kleine Menge Marihuana. Die Polizisten stellten noch mehrere Utensilien, die dem Rauschmittelkonsum und dem Abwiegen und Verpacken von Rauschmitteln dienen, sicher.

Wie die Personen sich Zutritt zum Jugendzentrum verschaffen konnten, ermitteln die Beamten nun im Nachgang. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die PI Krumbach mit, dass es keine Einbruchspuren gegeben habe. Offenbar hätten sich die jungen Männer mit Hilfe eines Schlüssels Zutritt verschafft. Wie sie an diesen gekommen sind, wird noch ermittelt.

Juze Krumbach immer wieder im Fokus der Polizei

Laut Polizei hat die Stadt Krumbach reagiert und Maßnahmen ergriffen, damit sich Unberechtigte dort keinen Zutritt mehr verschaffen können. Das Juze in Krumbach ist immer wieder im Fokus der Polizei. Zuletzt hatten im September Unbekannte dort randaliert und eine Scheibe zerschlagen. Auch Prügeleien bei Feiern im Juze hat es schon gegeben. (mit zg)

