Ebershausen

vor 35 Min.

Das kleine Waltenberg bekommt einen Bebauungsplan

Plus Die Gemeinde Ebershausen will den Ortskern um die Kapelle St. Wendelin in ihrem kleinen Ortsteil Waltenberg aufwerten. Dort leben nur 70 Einwohner.

Von Werner Glogger

Etwa zwei Kilometer östlich von Ebershausen zeigt an der Bundesstraße 300 eine große Hinweistafel auf den Ort Waltenberg. Die Bundesstraße ist die Verbindung zu dem mit knapp 70 Einwohnern zählenden kleinsten Ortsteil der Gemeinde Ebershausen. Waltenberg gehörte vor der Gebietsreform zur damaligen selbstständigen Gemeinde Seifertshofen und wurde am 1. Mai 1978 nach Ebershausen eingemeindet. Die landwirtschaftlichen Gebäude und Wohnhäuser sind um den Ortskern angesiedelt, der von der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbauten Kapelle "St. Wendelin" geprägt ist. Hinsichtlich der künftigen baulichen Entwicklung in diesem Bereich sieht der Gemeinderat die Notwendigkeit, verbindliche Regelungen aufzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen