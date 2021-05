Ebershausen

Denkmäler: So kann jeder Kapellen und Kreuze rund um Ebershausen entdecken

In einer kleinen Broschüre "Denkmale am Wegesrand" sind insgesamt 33 Sehenswürdigkeiten im Gemeindebereich von Ebershausen in Wort und Bild zusammengefasst. Auf unserem Bild präsentiert Sonja Rittler, verantwortlich für Text und Layout, beim Kapellenbildstock der Familie Joas an zentraler Stelle von Ebershausen den Erfolg ihrer Arbeit. Weiter freut sich über das gelungene Werk Bürgermeister Harald Lenz bei einem Stopp seiner Erkundungsfahrt mit dem Fahrrad.

Plus Sonja Rittler hat Informationen über Kreuze und Kapellen, Marterln und Bildstöcke rund um Ebershausen zusammengestellt. Auf die Idee kam sie während des Corona-Lockdowns.

Von Werner Glogger

Vornehmlich Feldkreuze in vielen Formen, aber auch kleine Kapellen, Marterl oder Bildstöcke prägen vielfach das Landschaftsbild in unserer Heimat. Man findet die Kleindenkmäler an prägnanten Stellen, aber auch an einsamen Wegen, im Wald oder an Hauswänden und alle haben etwas Gemeinsames: Hinter jedem Kreuz, oder anderen Objekten, steckt eine Geschichte, ein Ereignis, eben ein Stück Vergangenheit. Dem Vorübergehenden erscheinen sie meist beiläufig und es wird ihnen keine besondere Bedeutung gegeben. Um nun lang Vergessenes wieder ins Bewusstsein der heimischen Bevölkerung zu rufen, hat Sonja Rittler, Mitglied des Gemeinderates und Tochter des Waltenhauser Altbürgermeisters Karl Weiß, aus Seifertshofen viele dieser Kleinode in einer Broschüre gesammelt.

