Ebershausen

12:30 Uhr

Die neue Kita in Ebershausen rückt in greifbare Nähe

So soll der neue Kindergarten St. Martin in Ebershausen aussehen. Das Foto stellt die Außenansicht verschiedener Seiten dar.

Plus Für den Kindergarten Ebershausen gibt es konkrete Planungen. Jetzt entscheidet der Gemeinderat.

Von Werner Glogger

Schon Ende des vergangenen Jahres befasste sich der Gemeinderat mit der Situation des Kindergartens St. Martin in Ebershausen. Dabei wurde deutlich, dass mit der Belegung von 27 Kindern die Kapazität in den Räumen der alten Schule an ihre Grenzen stößt. Hinzu kam, dass nach den Berechnungen des "Hildesheimer Modells" zukünftig weiterer Raumbedarf besteht. Doch die Überlegungen, das bestehende Raumangebot durch Umbau oder Anbau zu erweitern, erwiesen sich als nicht zielführend, sodass nach einer anderen Lösung gesucht wurde, zumal sich der Gemeinderat sich dazu bekannte, seinen eigenen Kindergarten zu erhalten und mit einer Krippengruppe zu erweitern.

