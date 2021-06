Pkw demoliert Gartenzaun in Ebershausen

Bei einem Unfall im Südwesten des Landkreises Günzburg entsteht ein erheblicher Sachschaden.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr war ein 31-jähriger ortsunkundiger Pkw-Fahrer auf der B300 im Bereich von Ebershausen unterwegs. In der Babenhauser Straße, rund 50 Meter nach einer Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand laut Polizei an dem Pkw, einem Blumenbeet und einem Gartenzaun ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)