Pkw überschlägt sich bei Ebershausen mehrfach

18-jährige Fahrerin wird bei Unfall zwischen Kirchhaslach und Ebershausen leicht verletzt. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Samstag, gegen 7.50 Uhr befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Kirchhaslacher Straße von Kirchhaslach in Richtung Ebershausen. Aus laut Polizeibericht bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, weshalb sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich hier mehrfach überschlug. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei leicht. Am Pkw entstand ein Totalschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)