Edenhausen: Von der Biergartenidee zur Radwegunterführung

Die Arbeiten, die eine sichere Querung der Bundesstraße 300 bei Edenhausen ermöglichen sollen, haben begonnen. Wie es dazu kam.

Bereits mit dem Bau der Ortsumfahrung von Edenhausen 1990 erhielt die Bundesstraße 300 eine durchgehende Radwegverbindung von Krumbach bis Ursberg mit Weiterführung bis nach Augsburg mit einigen Ortsdurchfahrten. Doch die nützliche Einrichtung für Radler und Fußgänger hat ihre Tücken, wenn eine viel befahrene Straße überquert werden muss. Mit einer Unterführung, wie sie bei der westlichen Einfahrt von Edenhausen seit Anfang besteht, ist der Wechsel problemlos möglich. Im Gegensatz dazu sind die Übergänge bei der östlichen Einfahrt von Edenhausen und am Ende des Obstgartens (westliche Einfahrt) von Ursberg äußerst gefährlich. Man kann von Glück sprechen, dass an diesen Stellen noch keine Unfälle passiert sind.