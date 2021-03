vor 17 Min.

Eichenprozessionsspinner: Kettershausen kämpft mit Meisen - und Krumbach?

Sieht niedlich aus, kann aber gefährlich sein: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. In Kettershausen wird jetzt eine natürliche Bekämpfungsmethode getestet, bei der Meisen die Raupen in einem frühen Entwicklungsstadium fressen sollen.

Plus Kettershausen testet in diesem Jahr eine natürliche Bekämpfungsstrategie gegen die Raupen mit den giftigen Brennhaaren. Krumbach geht das Thema ein wenig anders an.

Von Zita Schmid und Peter Bauer

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners haben in den vergangenen Jahren in der ganzen Region viel Ärger verursacht. Ketterhausen hat sich jetzt bei der Bekämpfung für einen außergewöhnlichen Weg entschieden, bei dem Meisen eine wichtige Rolle spielen. Krumbach setzt da stärker auf „klassische“ Methoden.

Denn der Nachfalter fühlt sich auch in der Region zunehmend wohl. Dabei können die feinen Brennhaare seines Nachwuchses durch ihr Nesselgift beim Menschen Atembeschwerden, Juckreiz, Entzündungen und im schlimmsten Fall auch einen allergischen Schock auslösen. Wo Menschen von den Raupenkolonien gefährdet sind, werden deren Nester oftmals abgesaugt. Teils kommen auch Insektizide zum Einsatz. In Kettershausen versucht man es jetzt mit einer anderen Methode. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners war jetzt auch Thema im Krumbacher Stadtrat.

Während Krumbach stärker auf die bekannten Methoden setzt, geht die „Naturgemeinde“ Kettershausen einen anderen Weg. Kettershausen testet in diesem Jahr eine natürliche Bekämpfungsstrategie gegen den Schädling. „Diverse Vogelarten – insbesondere Meisen – gelten als Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners“, erklärt dazu Bürgermeister Markus Koneberg. Die Gemeinde hat deshalb 20 Meisen-Nistkästen angeschafft und im Gemeindegebiet verteilt an Eichen platziert.

Vorbild für Kettershausen ist eine Gemeinde in den Niederlanden

Vorbild für die Aktion sei eine Gemeinde in den Niederlanden sowie aus Westfalen, sagt Koneberg weiter. So habe die Gemeinde Groesbeek in Holland vor zwei Jahren begonnen Nistkästen aufzuhängen, damit vor allem Blau- und Kohlmeisen die Raupen des Eichenprozessionsspinners in einem frühen Stadium fressen, wenn sie noch keine Brennhaare haben.

Ob diese Maßnahme auch in Kettershausen erfolgreich sein wird, wird sich zeigen. „Wir möchten die natürliche Methode auf jeden Fall als Teil der Bekämpfung ausprobieren und hoffen, dass zahlreiche Meisen das Angebot annehmen“, meint der Bürgermeister.

Kettershausen setzt Meisen gegen den Eichenprozessionsspinner ein. Dieser Nistkasten ist bewohnt. Bild: Zita Schmid

Die ersten Nistkästen, die aufgehängt wurden, sind wohl schon bewohnt. Bleibt abzuwarten, welchen Appetit die Vögel entwickeln. Gekauft wurden die neuen Nistkästen übrigens beim Dominikus Ringeisen Werk. Damit wurde laut Koneberg bei der Maßnahme auch der soziale Aspekt berücksichtigt.

Die Brennhaare der Rauben sind für den Menschen sehr gefährlich

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, der im Juli und August unterwegs ist. Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt im Kronenbereich von Eichen ab. Die Falter sterben bereits wenige Tage später. Die Jungraupen schlüpfen im April oder Mai des Folgejahres – sie sind es auch, die den Schädling für die Menschen so gefährlich machen. Insgesamt durchlaufen die Raupen mehrere Larvenstadien. Ab dem dritten Stadium besitzen die Raupen die für den Menschen und auch einige Tiere gefährlichen Brennhaare.

Die Raupen leben in Gruppen und spinnen Nester, aus denen sie meist nur nachts für die Nahrungssuchen kommen. Wie in einer Prozession folgt dabei eine Raupe der anderen, teilweise sind sie auch mehrspurig unterwegs. Sie fressen die Blätter der Gehölze und lassen dann meist nur die Mittelrippen übrig.

Die zunehmende Vermehrung wird von Fachleuten auf die steigenden Temperaturen im Winter zurückgeführt, da die Raupen so besser überleben können.

Krumbach bekämpft Eichenprozessionsspinner mit Biozid

Welchen Weg schlägt Krumbach bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ein? Dies war eines der Themen der jüngsten Sitzung des Krumbacher Stadtrates.

In einem Antrag hatte sich die Stadtratsfraktion der Grünen dafür ausgesprochen, den Eichenprozessionsspinner mechanisch zu bekämpfen und auf einen Pestizideinsatz zu verzichten. Die Stadtverwaltung schreibt dazu in ihrer Sitzungsvorlage, dass es in den vergangenen Jahren eine massive Vermehrung des Eichenprozessionsspinners gab. Die Stadt spricht sich für ein kombiniertes Verfahren aus, bei dem ein zugelassenes Biozid zum Einsatz kommt, aber auch Absaugen von Verpuppungsnestern.

Vor allem bei Kitas müsse man aber sehr darauf achten, dass beim Absaugen keine Nester übersehen werden, sagte Bürgermeister Hubert Fischer. Angelika Hosser (Grünen-Fraktionsvorsitzende) sprach sich dafür aus, mit Blick auf das Insektensterben möglichst mechanisch zu arbeiten. Fischer entgegnete, dass es bei rein mechanischem Arbeiten dann doch immer wieder zur Fällung von Eichen komme. Mehrheitlich entschied der Krumbacher Stadtrat, es beim bisherigen kombinierten Verfahren zu belassen.

