06:00 Uhr

Eichenprozessionsspinner: Werden die Eichen am Beatussteig in Thannhausen erhalten?

Plus Im neuen Baugebiet Beatussteig sind sechs Eichen vom Eichenprozessionsspinner befallen. Der Bauausschuss soll nach Prüfung neuer Gutachten erneut über die Bäume entscheiden.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Sechs Eichen im neuen Baugebiet Beatussteig in Thannhausen sind vom Eichenprozessionsspinner befallen. Der Bauausschuss hatte am 7. Juli 2020 beschlossen, die Bäume fällen zu lassen. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Stadtrat Daniel Reithmeier (Grüne) den Antrag, die Fällung der Bäume vorläufig auszusetzen. Zur Begründung verwies er auf ein Schreiben von Bernd Kurus-Nägele, Geschäftsführer beim Bund Naturschutz, ein Gutachten der Baumpflegefirma Dauner und ein Angebot der Firma „Rentokil Schädlingsbekämpfung“.

Bei der Entscheidung im Juli seien „die im Gutachten aufgezeigten Mittel und Vorgehensweisen mit den daraus erzielbaren Erfolgen“ nicht bekannt gewesen. Bürgermeister Alois Held erklärte, die Fällung der Bäume sei bereits zurückgestellt und ein Ortstermin zur weiteren Klärung der Sachlage angesetzt worden. Über die neuen Erkenntnisse und das Ergebnis des Ortstermins werde der Bauausschuss beraten und über die Fällung ein weiteres Mal beschließen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema: Eichenprozessionsspinner wird gefährlich für Thannhausener

Weitere Punkte aus dem Stadtrat in Thannhausen

Dritter Kindergarten Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh informierte die Stadträte über die Kostenentwicklung beim Umbau des ehemaligen Schullandheims der Stadt Augsburg zum dritten Kindergarten der Stadt. Die ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro waren nach der Vergabe von etwa 60 Prozent der Bauarbeiten auf 3,44 Millionen Euro geklettert. Damals forderten mehrere Stadträte eine Kostenbremse. Die Kostenentwicklung seither beurteilte der Bauamtsleiter als maßvoll, allerdings sei es zu zwei größeren Nachträgen gekommen. Entgegen der ursprünglichen Annahme musste das Flachdach mit einem Kostenaufwand von 75000 Euro saniert werden, zudem kostete das nicht eingeplante Wärmedämmverbundsystem 92000 Euro. Beim Stand der Dinge belaufe sich der Kostenanschlag auf 3,545 Millionen Euro, was einer Steigerung um 14 Prozent gegenüber der ersten Kostenschätzung bedeute. Ein gewisses Einsparpotenzial sah der Bauamtsleiter durch die Mehrwertsteuersenkung. Man rechne weiterhin mit einer Öffnung der Einrichtung im Januar, erklärte Bürgermeister Alois Held . Anmeldungen für das „Kinderhaus Löwenzahn“ nehme das Bayerische-Rote-Kreuz-Büro in der Postgasse entgegen.

Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh informierte die Stadträte über die Kostenentwicklung beim Umbau des ehemaligen Schullandheims der Stadt zum dritten Kindergarten der Stadt. Die ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro waren nach der Vergabe von etwa 60 Prozent der Bauarbeiten auf 3,44 Millionen Euro geklettert. Damals forderten mehrere Stadträte eine Kostenbremse. Die Kostenentwicklung seither beurteilte der Bauamtsleiter als maßvoll, allerdings sei es zu zwei größeren Nachträgen gekommen. Entgegen der ursprünglichen Annahme musste das Flachdach mit einem Kostenaufwand von 75000 Euro saniert werden, zudem kostete das nicht eingeplante Wärmedämmverbundsystem 92000 Euro. Beim Stand der Dinge belaufe sich der Kostenanschlag auf 3,545 Millionen Euro, was einer Steigerung um 14 Prozent gegenüber der ersten Kostenschätzung bedeute. Ein gewisses Einsparpotenzial sah der Bauamtsleiter durch die Mehrwertsteuersenkung. Man rechne weiterhin mit einer Öffnung der Einrichtung im Januar, erklärte Bürgermeister . Anmeldungen für das „Kinderhaus Löwenzahn“ nehme das Bayerische-Rote-Kreuz-Büro in der Postgasse entgegen. Wasserleitungen Auf einer Gesamtlänge von 375 Metern werden die alten Graugusswasserleitungen in der Bäcker- und Metzgerstraße, die noch aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammen, erneuert. Die neuen Leitungen seien auf die vierfache Durchlaufkapazität im Vergleich zu den alten ausgelegt, erklärte Ingenieur Klaus Bäumler vom Planungsbüro A & B. Zudem soll eine Vernetzung der Leitungen mit der Jahnstraße hergestellt werden. Für die Zeit der Baumaßnahmen wird es eine Notversorgung für die Anlieger geben. Die Kosten der Maßnahme schätzte Klaus Bäumler auf insgesamt 341000 Euro. Im Januar 2021 soll ausgeschrieben werden. Voraussichtlich werden die Baumaßnahmen im März beginnen und bis Ende Juni abgeschlossen sein.

Auf einer Gesamtlänge von 375 Metern werden die alten Graugusswasserleitungen in der Bäcker- und Metzgerstraße, die noch aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammen, erneuert. Die neuen Leitungen seien auf die vierfache Durchlaufkapazität im Vergleich zu den alten ausgelegt, erklärte Ingenieur vom Planungsbüro A & B. Zudem soll eine Vernetzung der Leitungen mit der Jahnstraße hergestellt werden. Für die Zeit der Baumaßnahmen wird es eine Notversorgung für die Anlieger geben. Die Kosten der Maßnahme schätzte auf insgesamt 341000 Euro. Im Januar 2021 soll ausgeschrieben werden. Voraussichtlich werden die Baumaßnahmen im März beginnen und bis Ende Juni abgeschlossen sein. Wlan für Grundschule Um die Möglichkeiten eines Unterrichts mit digitalen Lehr- und Lernmitteln zu verbessern, soll die Netzwerkinfrastruktur an der Anton-Höfer-Grundschule modernisiert werden. Ziel der Maßnahme ist vor allem ein flächendeckender Internetzugang über WLAN im gesamten Schulgebäude. Der Stadtrat ermächtigte den Bürgermeister, die notwendigen Leistungen für Planung und Ausführung zu vergeben.

Lesen Sie auch:

Themen folgen