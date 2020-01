06:00 Uhr

Ein Bischof mitten unter den Gläubigen in Maria Vesperbild

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer rief in Maria Vesperbild zur Wiederentdeckung des Evangeliums auf.

Von Thomas Niedermair

Dass das „schwäbische Krippenparadies“ viele Besucher aus nah und fern anzieht, ist ein offenes Geheimnis. In der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild machte am Dreikönigstag ein Gast Station, der sich nicht nur als Theologe großes Renommee erworben hat, sondern auch als leidenschaftlicher Krippensammler und -freund gilt. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer, der an der Universität Trier als Professor für Dogmatik gewirkt hat und seit 2013 das Bistum Regensburg leitet, zelebrierte zum kirchlichen Hochfest „Erscheinung des Herrn“ ein feierliches Pontifikalamt im voll besetzten Gotteshaus. Dabei wies der 1959 in München geborene Geistliche mehrfach auf die große Bedeutung der Weihnachtskrippe als „ein lebendiges Evangelium“ hin und rief dazu auf, über das in der Krippe gezeigte Geschehen „auch wieder über den Glauben selbst ins Gespräch zu kommen“.

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart konzelebrierte mit dem aus Ziemetshausen stammenden Pater Laurentius Mayer. Dessen Priesterweihe wird am 2. Mai in der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz erfolgen, die feierliche Nachprimiz wird am 21. Mai ( Christi Himmelfahrt) in Maria Vesperbild stattfinden.

Vom Musikverein Ziemetshausen gestaltet

Im Rahmen des vom Musikverein Ziemetshausen festlich gestalteten Gottesdienstes vollzog Bischof Voderholzer die feierliche Segnung von Weihrauch, Salz, Kreide und Dreikönigswasser. Das am 6. Januar begangene Fest der Epiphanie sei, wie er erläuterte, gegenüber dem Weihnachtsfest am 25. Dezember sogar das ältere, „und so habe ich gerne meine mehrtägige Krippenfahrt mit einem Besuch hier in Maria Vesperbild verbunden, um mit Ihnen das Hochfest der Erscheinung des Herrn zu feiern“.

Nach den beiden zum Dreikönigstag passenden Lesungen aus dem Buch Jesaja („Nationen wandern zu Deinem Licht“) und aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus („Heiden haben Teil an der Verheißung in Christus Jesus“) sowie dem Matthäus-Evangelium („Da kamen Sterndeuter aus dem Osten ...“) widmete sich Bischof Voderholzer in seiner Predigt „den drei verschiedenen Arten von Königtum“, die uns in dieser Geschichte begegnen. Dabei sprach der als volksnah, freundlich und bescheiden geltende Regensburger Oberhirte nicht vom Ambo aus, sondern begab sich mitten unter die Gläubigen.

Ein König wie Herodes, der unter römischer Oberhoheit „nicht einmal viel zu sagen hat“, sei das Beispiel eines skrupellosen Herrschers, der nur an den Erhalt seiner ohnehin sehr begrenzten Macht denke. „Das Schlimmste an ihm aber ist seine Heuchelei, wenn er das Christuskind angeblich anbeten will und es in Wirklichkeit umbringen möchte.“ Positive Gegenbeispiele, so der über eine wohlklingende, kräftige Stimme verfügende Prediger, seien die sogenannten Heiligen Drei Könige, die sich als Beispiele dafür bewährt hätten, dass der Mensch tatsächlich „die Krone der Schöpfung sein kann“.

Sie seien als Sterndeuter, Gelehrte und Wissenschaftler nicht stolz und selbstverliebt gewesen, sondern „waren offen für die Offenbarung Gottes und die Zeichen des Himmels“. Sie seien Repräsentanten von Europa, Asien und Afrika und stünden stellvertretend für drei verschiedene Altersstufen. Ihre Weisheit habe sie zu Jesus Christus geführt, vor dem sie schließlich „auf die Knie fallen, an einem Ort, an dem sie das Kind nicht vermutet hatten, in einer einfachen Krippe in einem Stall“. Das dritte Beispiel sei Jesus selbst, der neugeborene König der Juden, „der nicht andere für sich sterben lässt, sondern am Karfreitag die Dornenkrone tragen und sein Leben für andere hingeben wird“.

Um sich der Tragweite dieses Geschehens wirklich bewusst zu werden, sei eine „echte Reform des Glaubens nötig, die aber nicht durch die Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist bewirkt werde, sondern durch die Wiederentdeckung des Evangeliums“.

Eine wichtige Rolle für die Krippe

Eine wichtige Rolle für die Glaubensweitergabe komme der Weihnachtskrippe zu, die in anschaulicher Weise dazu beitragen könne, „auch über das Evangelium selbst wieder ins Gespräch zu kommen“. Bischof Voderholzer verwies in diesem Zusammenhang auf das Apostolische Schreiben „Admirabile signum – Wunderbares Zeichen“ vom 1. Dezember 2019, in dem sich Papst Franziskus der Bedeutung und dem Wert der Weihnachtskrippe als Zeugnis reicher Volksfrömmigkeit widmet. „Ich habe hier in Schwaben besonders schöne Krippen gesehen und werde heute noch weitere besuchen, etwa in Mindelheim“, brachte der Gast aus Regensburg seine Begeisterung zum Ausdruck und bedankte sich herzlich „für Ihre wunderbare Pflege dieses traditionsreichen Brauchtums“.

