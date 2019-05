Ein Citymanager für die Thannhauser Stadtentwicklung

Plus Markus Thienel ist Citymanager von Thannhausen. Er vernetzt Menschen, um die Innenstadt zu stärken. Das sind seine Aufgaben.

Markus Thienel könnte sich eine pompöse Visitenkarte gestalten. Der 27-Jährige ist nicht nur Citymanager von Thannhausen, sondern auch Geschäftsführer des „Forums Innenstadt Thannhausen“. Doch pompös tritt er nicht auf – und die Geschäftsführerstelle erwähnt er nicht einmal auf seiner Visitenkarte. Seit September 2018 ist Thienel in Thannhausen tätig. Seine Aufgabe: Die Entwicklung der Innenstadt zu stärken.

Die Anstellung eines Citymanagers geht auf einen Strategieplan zurück, der in einem Bündnis aus Stadt, der IHK-Schwaben und ein Team vom Lehrstuhl für Humangeografie der Universität Augsburg im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 erarbeitet wurde. Die Essenz der damaligen Untersuchungen lässt sich in einigen Punkten zusammenfassen: Leerstände beseitigen, Betriebe in der Innenstadt ansiedeln. Und einen Citymanager einstellen. 2017 einigte sich der Thannhauser Stadtrat darauf, einen Beirat zur Innenstadtentwicklung einzurichten. So wurde die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) „Forum Innenstadt Thannhausen“ (FIT) gegründet – als Gesellschaft mit zehn Mitgliedern aus der Wirtschaft. Und seit September 2018 ist Markus Thienel der Geschäftsführer.

Ansprechpartner für Bürger und Firmen

Der 27-Jährige kam direkt von der Universität – einem Studium in Humangeografie – nach Thannhausen. Mit der Region wird er seitdem immer vertrauter – Thienel wohnt in Bobingen im Landkreis Augsburg: „Am Anfang bestand ein großer Teil meiner Tätigkeit darin, verschiedene Menschen und Firmen kennenzulernen“, sagt er. Eine seiner Hauptaufgaben ist es, verschiedene Menschen und ihre Interessen miteinander zu vernetzen. Leute können sich etwa an ihn wenden, wenn sie besondere Veranstaltungen planen. Das gilt nicht nur für Firmen – auch für die Bürger dient er als Ansprechpartner.

Lesen Sie zur Entwicklung von Thannhausen:

Thannhausen wächst nach innen

Bekommt Thannhausen eine weitere Umgehung?

Wie soll der Verkehr in Thannhausen fließen?

Damit in Thannhausen nicht Land unter ist

Ein spezielles Projekt beschäftigt derzeit den Citymanager. Gemeinsam mit einem Filmemacher aus der Region, Tobias Atzkern aus Münsterhausen, erstellt er einen Imagefilm für Thannhausen. „Das ist eine herausfordernde Arbeit, die aber auch viel Spaß macht“, sagt er. Gleichzeitig überarbeitet er etwa verschiedene Bereiche der Internetseite der Stadt – insbesondere die Bereiche, die das Gewerbe beschreiben.

Thannhausen bekommt einen Imagefilm

Doch Thienels Hauptaufgabe, die Entwicklung der Innenstadt ihre Präsentation nach außen, ist eine langfristige Arbeit. „Es geht darum, Projekte anzustoßen, deren Endergebnisse ich vielleicht selbst nicht mehr miterleben werde“, sagt er. Doch es sei unabdingbar, nun zu handeln: „Man muss leider sagen, dass es bei den kleineren Kommunen auf fünf vor zwölf steht. Es ist höchste Zeit, Konzepte zu entwickeln, mit denen die Innenstädte gestärkt werden.“ Auf mehrere Themen ist er bereits gestoßen, die den Menschen in Thannhausen unter den Nägeln brennen: „Der starke Durchgangsverkehr ist ein Punkt, den viele Menschen ansprechen.“ Gleichzeitig höre er auch von verschiedenen Seiten, dass sich die Thannhauser mehr Zusammenarbeit untereinander wünschen.

Ein entscheidender Punkt für eine gesunde Innenstadt ist ihm zufolge, dass Bürger lokal einkaufen. „Viele Menschen wissen vielleicht überhaupt nicht, wie sehr manche Einzelhändler zu kämpfen haben“, sagt Thienel. Er will versuchen, das Bewusstsein der Leute für solche Themen zu schärfen.

Kontakt Wer ein Anliegen zur Stadtentwicklung hat, kann sich über die E-Mail-Adresse FIT-Thannhausen@gmx.de an Markus Thienel wenden.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Ein Citymanager sollte kein Luxus sein