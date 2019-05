15.05.2019

Ein Fahrer war betrunken, der andere hatte Marihuana dabei

Bei Kontrollen erwischte die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich zwei Fahrer, die sich auffällig verhielten.

Bei Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Krumbach konnten zwei Fahrer festgestellt werden, die unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss standen. Die erste Kontrolle fand am Dienstag gegen 23.30 Uhr in Nettershausen statt. Dort konnte bei einem 45-jährigen Fahrer eines Pkws deutlicher Alkoholgeruch und diverse Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Verdacht, sodass der Führerschein vor Ort sichergestellt wurde.

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Pkw-Fahrers in den frühen Morgenstunden am Mittwoch gegen 1.45 Uhr in Münsterhausen waren drogentypische Auffälligkeiten vorhanden. Außerdem führte er eine geringe Menge Marihuana mit. Der junge Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, teilte die Polizei mit. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert, da Zweifel an seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorliegen. (pm)

