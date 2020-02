14:13 Uhr

Ein Höhepunkt jagt den nächsten im Adlersaal Balzhausen

Prinzessinnen in prachtvollen Gewändern, begleitet von schmucken Prinzen und temperamentvollen Garden sowie Elferräten, boten eine Super-Show bei der Prunksitzung des KC Ballustika in Balzhausen.

Plus Fünf Faschingsgesellschaften lassen es bei der Prunksitzung des Karnevalsclubs Ballustika in Balzhausen kräftig krachen.

Von Claudia Bader

Der Adlersaal befindet sich am Strand von Palm Beach. Von dort ist es nicht mehr weit nach Las Vegas. Bei seiner Prunksitzung öffnete der Karnevalsclub (KC) Ballustika die Grenzen zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Über mehrere Stunden boten Prinzessinnen in prachtvollen Gewändern, begleitet von schmucken Prinzen und temperamentvollen Garden sowie Elferräten eine Super-Show in der Haseltalgemeinde. Gemeinsam mit den Faschingsgesellschaften Mattsiesonia, Lecharia, Burgavia und Steinheim präsentierte der KC ein Programm, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagte.

Glanzvolle Auftritte der Gäste aus Mattsies, Klosterlechfeld, Burgau und Steinheim Es war ein Abend der glanzvollen Auftritte, die das Parkett im Saal fast ununterbrochen zum Beben brachten. Den Auftakt setzte der pompöse Einmarsch der Gastgeber sowie ihrer aus Mattsies, Klosterlechfeld, Burgau und Steinheim angereisten Gäste. Nicht nur die prunkvollen Gewänder, sondern auch die professionell ausgearbeiteten Choreografien versetzten die zahlreichen Besucher in Karnevalslaune und lösten fast durchgehend begeisterten Applaus aus. Lautstark dröhnten immer wieder die Hochrufe und Stimmungsraketen durch den Saal. Vom Strand ins Kasino und in den Dschungel Im bunten Wechsel zeigten die Faschingsgesellschaften, was sie vermutlich fast das ganze Jahr über proben und üben. Nicht nur zu Walzerklängen, sondern auch zu flotten Rhythmen zeigte sich das Balzhauser Prinzenpaar Franziska und Alexander in Bestform. Sowohl choreografisch als auch gesanglich machten sie das von ihrem Hofstaat zur Aufgabe gestellte Musical „Ballustika goes zu America" zum optischen und akustischen Genuss. Der vom Beach ins Kasino und in den Dschungel führende Trip klang mit einem Flug in die Heimat aus. Auch das Baywatch-Team des Elferrats wurde mit kräftigem Applaus überschüttet. Alle Faschingsgesellschaften glänzten mit fesselnden Aufführungen, gespickt mit bewundernswerten akrobatischen Leistungen. Die Prinzenpaare – Angelina und David von Lecharia Klosterlechfeld, Katrin und Max von Burgavia aus Burgau, Verena und Kevin von Mattsiesonia aus Mattsies sowie Selina und Marian von den Faschingsfreunden Steinheim – versprühten mit schwungvollen Walzern Romantik pur, brachten aber auch temperamentvolle Formationen und Choreografien aufs Parkett. Begleitet von großem Jubel und Hurra bahnten sich die einzelnen Gruppen des Balzhauser Hofstaats den Weg zur Bühne. Dort bewiesen sie, dass sie keinerlei Aufwand gescheut hatten. Sie überraschten mit bewundernswertem Einfallsreichtum, gespickt mit spürbarer Liebe zum Detail. Das Reich von Harry Potter und das Tanzmariechen begeistern Da entführte eine Show mit „Schnupfen, Husten und Heiserkeit" in die Apotheke, eine andere zum ausgelassenen Junggesellen-Abschied an die Beach Bar. Magische Momente versprühten der „Tanz der weißen Tiger" und der Ausflug ins zauberhafte Reich von Harry Potter. Geradezu atemberaubend war der fesselnde Auftritt des „Tanzmariechens", der später eintreffenden FG Steinheim. Zwischendurch durften die Besucher ihre Bewegungsfreude nicht nur beim Klatschen und Stampfen entladen, sondern auch das Tanzbein schwingen. Als der KC Ballustika zum Finale unter dem Motto „Viva Las Vegas" eine mitreißende Show präsentierte, schien die Karnevalsstimmung im Saal geradezu überzuschäumen.

