00:32 Uhr

Ein durchwachsenes Corona-Jahr für den SV Wattenweiler

Die Fußballer werden immer weniger. Das gilt aber nicht für die Frauenmannschaft. Hier dürfte die Zukunft dank des vielen Nachwuchses gesichert sein

Unter den geltenden Hygienevorschriften hinsichtlich der anhaltenden Corona-Pandemie hielt der SV Wattenweiler seine Jahreshauptversammlung im Bürgerheim Wattenweiler ab. Der erste Vorsitzende Peter Greiner blickte auf ein durchwachsenes Vereinsjahr zurück.

Im dritten Jahr des Zusammenschlusses mit der SpVgg Ellzee im Herrenbereich ist der Spieleranteil vonseiten des SVW in der ersten Mannschaft sowie im Trainingsbetrieb rückläufig. Lediglich in der zweiten Garnitur stellt der SVW noch eine Handvoll Spieler. Im Jugendbereich spielen aktuell noch zwei Spieler unter dem SVW-Wappen, acht weitere Jugendliche sind im Landkreis in verschiedenen Jugendmannschaften verteilt.

Das Gegenteil ist bei den Frauen der Fall. Hier hat der Sportverein zwei Mannschaften in der Punktrunde gemeldet. Auch die Zukunft des Damenfußballs in Wattenweiler dürfte aufgrund der zahlreichen Spielerinnen in der Mädchenmannschaft gesichert sein.

Die Kassiererin Marina Rueß informierte über die finanzielle Situation im Verein und die Abteilungsleiter ließen – mit den wesentlichen Zahlen und Daten untermauert – die unterbrochene Saison der einzelnen Mannschaften nochmals Revue passieren. Nachdem sich der Vorstand in diesem Jahr entschieden hat, den Punkt Ehrungen und Neuwahlen aufgrund der Corona-Pandemie auszusetzen, standen nur noch die Entlastung des Vorstands sowie Wünsche und Anträge für die kommende Saison auf dem Programm.

Zum Schluss appellierte der erste Vorsitzende noch an die Versammlung, sich wieder mehr für das Ehrenamt und den Sportverein zu engagieren. Er hofft, dass der Sportverein gestärkt aus der Corona-Pandemie herauskommt. (watz)

Themen folgen