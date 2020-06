vor 51 Min.

Ein ermutigendes „Krumbacher Zeichen“ für die Kunst in der Krise

Werke zum Thema „Akt und Tanz“ von Brigitte Wolf sind jetzt in der Galerie am Wasserschloss zu sehen. Warum Bürgermeister Fischer die Ausstellung so wichtig findet.

Die Abstandsregeln bei der Ausstellungseröffnung „Akt und Tanz“ von Brigitte Wolf in der „Galerie am Wasserschloss“ konnten gut eingehalten werden, da die Gäste, so die Galerie in ihrer Mitteilung, „wie zufällig“ vorbeikamen und dann Platz für neue Besucher machten.

Kurz war auch die Begrüßung durch Galerieinhaber Karlheinz Schoblocher und ebenso die Rede von Bürgermeister Hubert Fischer. Im „Haus der Gablonzer Industrie“ hat der Galerist die Künstlerin in ihrem dortigen Atelier kennengelernt. Er hat sich für ihr Werk, in dem sie sich mit der Darstellung des Tanzes auseinandersetzt und der Einfluss ihres dreijährigen Aufenthalts in Kolumbien deutlich wird, begeistert.

Fischer: „Mir tut es schon weh“

„Mir tut es schon weh, dass Kunst und Kultur nicht mehr so sein können, wie sie in unserer Stadt aufgeblüht sind“, bedauert Bürgermeister Hubert Fischer in seiner Ansprache. Der Mensch brauche etwas, das ihn über das bloße Existieren hinaushebe, stellt er fest. Es freue ihn, dass Karlheinz Schoblocher den Mut gefunden habe, die Galerie zu öffnen. Er würde Künstlern damit eine Chance geben, denn sie stünden in dieser Krise momentan an letzter Stelle.

Ausdruck der Lebensfreude

Die Ausstellung zeigt Bilder, die, wie der Galerist sagt: „Strotzen vor Lebensfreude“. Man spürt, dass die Künstlerin Zugang zum Tanz auch durch eigene tänzerische Erfahrung hat. „Salsa, Flamenco und Stierkampf, eben Südamerika sind spürbar“, meint Karlheinz Schoblocher. Es gibt farbenfrohe Bilder in Acryl- und Mischtechnik, aber auch Zeichnungen in Kohle und Grafit. Letztere sind Aktstudien, die sehr viel Lebendigkeit ausstrahlen und zeigen, dass sich die Künstlerin intensiv mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt hat.

„Bewegung führt in meinen Bildern zu Begegnung“, erklärt Brigitte Wolf, „und Begegnung führt wieder zu neuer Bewegung.“ Ein Kreis, der sich schließt.

Die letzte Ausstellungseröffnung der „Galerie am Wasserschloss“ Jerome Rodney und Roland Bögner im März konnte wegen der Coronakrise nicht stattfinden. Schön, dass sich das zarte Pflänzchen Kunst trotz des Lockdowns nicht unterkriegen lässt und diese Galerie weiter zu Vielfalt und Lebendigkeit in Krumbach beiträgt. (zg)

