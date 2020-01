vor 47 Min.

Ein ganz besonderes Jahr

Rückblick und Ausblick beim Musikverein Nattenhausen

Es war zweifellos eines der markantesten und ereignisreichsten Jahre in der Geschichte des Musikvereins Nattenhausen, auf das dessen Vorsitzender Bernhard Konrad bei der Generalversammlung zurückblickte. Fünf Tage lang stand der Günztalort ganz im Zeichen der Blasmusik, als der Musikverein anlässlich seines 100. Geburtstages das 47. Bezirksmusikfest des Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) ausrichtete.

Dass dieses Fest gemeistert werden konnte und zu einem vollen Erfolg wurde, war nicht nur der Verdienst der Mitglieder des Musikvereins, sondern des gesamten Dorfes. Der Vorsitzende lobte den vorbildlichen Einsatz. Kassenwart Josef Gänzer jun. konnte in seinem Bericht mit einer positiven Bilanz aufwarten. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands bedankte sich Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler beim Musikverein für die gute Zusammenarbeit.

Anerkennungsgeschenke übergab Bernhard Konrad an Dirigent Martin Fendt und den 2. Vorsitzenden Tobias Gänzer für die geleistete Arbeit sowie an die auswärts beheimateten Musikerinnen und Musiker Martina Pietsch, Katja und Jürgen Ratzinger und Bernhard Bartussek, die zahlreiche Kilometer zurückgelegt haben, um beim Musikverein aktiv dabei zu sein. Für zehn Jahre aktives Musizieren im MV Nattenhausen wurden Anja und Carina Auer geehrt. Der Musikverein macht nach dem Kraftakt des vergangenen Jahres aber längst nicht auf „pianissimo“.

Es stehen schon mehrere Auftritte im Terminbuch: 22. Februar Hausball, 21. März Abend der Blasmusik; 28. März Dämmerschoppen; 5. April Palmsonntagsprozession in Nattenhausen und Tag des Bieres Autenried; 18. April Verabschiedung Landrat Hubert Hafner; 1. Mai Brunnenfest in Waltenhausen; 31. Mai Dorffest Kirchhaslach; 11. Juni Fronleichnamsprozession in Nattenhausen; 17. bis 19. Juli traditionelles Waldfest Nattenhausen; 16. August Dorffest Breitenthal. (zg)

