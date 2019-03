vor 26 Min.

Einbruch in Neuburg: Täter kommt über den Keller ins Haus

Ein Einbrecher stieg in Neuburg in ein Wohnhaus ein. Entwendet wurde laut Polizei allerdings nichts.

Am späten Freitagnachmittag wurde in der Ellerbachstraße in Neuburg eingebrochen. Ein Unbekannter brach die Kellerabgangstüre eines Wohnhauses auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Die Bewohner waren in dieser Zeit nicht im Haus - allerdings nur für ein Zeitfenster von rund einer Stunde.

Einbuch in Neuburg: offenbar nichts entwendet

Laut Polizei durchsuchte der Täter das Haus, worauf eine geöffnete Schublade hindeutet. Entwendet wurde nach bisherigen Stand jedoch offenbar nichts. An der Türe entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Tel. 08282/905-0, zu melden.

