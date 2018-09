14:10 Uhr

Einbruch in Thannhauser Firma

Wertsachen konnten die Täter nicht auffinden. Aber sie richteten einen beträchtlichen Schaden an.

In der Zeit von Freitag, 21. September, 14.30 Uhr bis zum Montag, 24. September, 6.40 Uhr wurde in eine Firma in der Thannhauser Straße „Im Krautgarten“ eingebrochen. Die unbekannten Täter haben, so die Polizei in ihrem Bericht, eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind so in die Firma gelangt. In einem Lagerraum wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet. Wertsachen konnten die Täter nicht auffinden, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Personen, die Hinweise zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (zg)

