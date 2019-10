vor 48 Min.

Eine Mordserie rund um die Fugger

Kiara Lameika liest aus dem historischen Kriminalroman „Das Mahnmal“

Eine Autorenlesung aus dem historischen Kriminalroman „Das Mahnmal“ von Kiara Lameika findet statt am Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort der Lesung im Rahmen des Literaturherbstes ist das Heimatmuseum in Krumbach.

„Das Mahnmal“ ist ein historischer Kriminalroman. Der Roman von Kiara Lameika entführt die Leser ins Mittelalter. Augsburg, 1499: Eine brutale Mordserie erschüttert die Stadt. Als der dreizehnjährige Mathes versucht, die Patriziertochter Ursula Fugger zu beeindrucken und zur Aufklärung der Morde beizutragen, stößt er auf Spuren, die ihn durch Schwaben bis in die Alpen führen und in Lebensgefahr bringen. Ein einfacher Botengang. Nur ein Brief. Doch am nächsten Tag ist der Empfänger tot. Detektiv spielen ist gefährlich – das merkt Mathes schnell.

Nicht nur der Mörder ist logischerweise sein Feind, sondern auch der Patrizier Ulrich Fugger, Bruder von Jakob Fugger. Und was treibt diese dunkle Untergrundorganisation an, die sich ‘Misteln’ nennt? Als würde das nicht reichen, wird er auch noch in den Schwabenkrieg verstrickt. Das Buch ist eine Mischung aus Ken Follett, Erich Kästner und Bernard Cornwell. Mit diesen großen Namen lässt sich die spannende Mixtur aus Krimi-, Abenteuer- und Detektivgeschichte am besten beschreiben. Interessante historische Gegebenheiten, jugendlicher Entdeckerdrang und das raue, harte Leben im Mittelalter – eine Geschichte, die einen nicht mehr loslässt.

Der Autor Lars Stursberg (alias Kiara Lameika) wurde 1979 in Günzburg geboren und arbeitete unter anderem in Krumbach, Ichenhausen und Günzburg. Sein Buch „Das Mahnmal“ hat insbesondere Mittelalter- und Krimifreunde sowie Liebhaber historischer Romane begeistert. (pm)

