14:08 Uhr

Einkaufswagen rollt weg und beschädigt Auto

Ein Einkaufswagen hat auf einem Supermarktparkplatz in Thannhausen einen Schaden an einem geparkten Auto angerichtet.

Einen Blechschaden von 3000 Euro hat eine Frau in Thannhausen auf einem Supermarktparkplatz verursacht und sich dann davon gemacht.Die Polizei sucht ZEugen.

Beschädigt worden ist ein Auto am Mittwoch, gegen 14.25 Uhr auf einem Parkplatz in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet, rollte einer Frau der Einkaufwagen weg auf einem Supermarktparkplatz in der Bürgermeister-Raab-Straße. Der Einkaufswagen stieß gegen einen geparkten Pkw verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Vorfall wurde nach Angaben der Polizei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Verursacherin hat sich danach vom Parkplatz entfernt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (adö)

