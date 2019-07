05:00 Uhr

Elektronikspezialist Habemus: Münsterhausen, Tunesien, Hongkong

Die Verlagerung der Firma Habemus, Spezialist für Elektronik und Elektrotechnik, ist bald abgeschlossen. Weitere Standorte sind im Aufbau.

Von Hans Bosch

Wirtschaftlich kann der lang gezogene Mindelmarkt Münsterhausen in seiner Geschichte einiges vorzeigen: Da gab es in früherer Zeit vier Mühlen und in den 60/70er Jahren die Firma Schwarzkopf, ein weltweit bekanntes Unternehmen im Bau von Vergnügungsanlagen, die ab 1970 in Deutschlands größter Traglufthalle gefertigt wurden. Unter dem neuen Namen Gerstlauer Amusement Rides gilt dies noch immer, auch wenn die Achterbahnen und Rundfahrgeschäfte heute ohne Halle in neuzeitlichen Betriebsanlagen montiert werden. Und jetzt wandelt sich das Bild Münsterhausens erneut: Ganz im Norden des Marktes erstand in den letzten Monaten ein neuer Akzent aus grauem Sichtbeton und schwarzer Profilfassade: Das Entwicklungs- und Fertigungsgebäude von Habemus, einem Spezialisten für Elektronik und Elektrotechnik. Ab Mitte Oktober soll dort der Betrieb aufgenommen werden. Und neben Münsterhausen ist ein neuer Entwicklungsstandort in Tunesien sowie ein Einkaufsbüro in Hongkong im Aufbau.

1995 vom heutigen Mehrheitsgesellschafter Gottfried Fischer gegründet, war ab der Jahrtausendwende der Firmensitz in Thannhausen. Die Verteilung auf vier Gebäude, räumliche Enge und keinerlei Ausdehnungsfläche machten den vier Millionen Euro teuren Umzug in die Nachbarkommune notwendig, wo sich im neuen Baugebiet die passende Fläche für den Neubau anbot, wenngleich verbunden mit der völligen Verlagerung der Firma. Ab Mitte Oktober forschen, entwickeln und fertigen die 70 Ingenieure und Fachkräfte im neuen Verwaltungs-, Entwicklungs- und Produktionsgebäude auf 2500 Quadratmeter Nutzfläche. Der rechteckige Bau besitzt einen zentralen Innenhof, in dem die Mitarbeiter bei einem kleinen Spaziergang oder gemeinsamen Gesprächen ihre Gedanken sammeln, vertiefen und sortieren können.

Die Kunden sind Fachfirmen

Dass dies erforderlich sein kann, ergibt sich aus den speziellen Anforderungen, die von der „habemus! elektronic + transfer GmbH“ (so der offizielle Firmenname) verlangt werden. Die Kunden sind Fachfirmen aus den Bereichen Werkzeugmaschinen, Elektrotechnik, Anlagen- und Maschinenbau sowie innovative Startups. Dazu Gottfried Fischer: „Als unabhängiger Lösungsanbieter und Dienstleister unterstützen wir in erster Linie mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle.“ Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Entwicklung und Produktion elektronischer Baugruppen über vernetzte Systemkomponenten bis zur Inbetriebnahme und Wartung kompletter Geräte und Anlagen.

Dies gilt für das gesamte Spektrum von Prüf-, Mess- und Steuerungssystemen unterschiedlichster Produkte, was eine optimale Anpassung der Kundenwünsche voraussetzt. Möglich macht dies die neueste 2,3 Millionen Euro teure Fertigungslinie für die Herstellung von elektronischen Leiterplatten, wobei die Produktionsstückzahlen von einem Dutzend bis zu 500 000 und mehr erreichen. Wichtig ist für den Chef: „Die Anlage kann problemlos von Thannhausen in den Neubau umgesiedelt werden und wird dort perspektivisch im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr laufen.“

„Wir bieten alles aus einer Hand“

Um die damit verbundenen und erweiterten Aufgaben zu bewältigen und aufzuteilen trat im März der aus Münsterhausen stammende Elektro- und Informationstechnik-Ingenieur Bruno Geiger als Geschäftsführer und Gesellschafter in die Firma ein. Gottfried Fischer bleibt als Hauptgesellschafter verantwortlich für die Entwicklung der Hard- und Software in der Elektronik, während sich Geiger um den Vertrieb und die Erschließung neuer Märkte kümmert. Für Beide steht eines fest: „Wir bieten alles aus einer Hand.“ Habemus will über den europäischen Raum hinaus weiterwachsen und damit den Exportanteil seiner Produkte erhöhen.

