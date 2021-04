Ellzee spricht sich für den Erhalt von Bahnübergängen aus

Plus Warum die Gemeinde die Übergänge nördlich und südlich der Straße GZ 1 für wichtig hält. In der Ludwig-Faist-Straße im Gewerbegebiet soll es ein absolutes Halteverbot geben.

Sollen im Ortsbereich von Ellzee zwei Übergänge über die Mittelschwabenbahn für eine Überfahrt geschlossen („aufgelassen“) werden? Bei der DB Netz AG gibt es offensichtlich solche Überlegungen. Dagegen spricht sich, wie Bürgermeisterin Gabriela Schmucker berichtet, einstimmig der Ellzeer Gemeinderat aus.

Bahnübergang bei Ellzee? Vielen bekannt ist der Übergang (Bahnhaltepunkt), der unmittelbar an der Kreisstraße GZ 1 von Ellzee hinüber nach Behlingen liegt. Dieser soll, wie es in der Verwaltungsvorlage zur jüngsten Ratssitzung heißt, bis zum Jahr 2030 erneuert werden. „Zunächst soll die technische Sicherungsanlage erneuert werden, das heißt, die Lichtzeichenanlage wird gegen ein neues Modell getauscht und Halbschranken nachgerüstet“, basierend auf einer Ankündigung der Bahn (DB Netz AG), in der Sitzungsvorlage. Im Zuge dieser Neuerungen könnte es auch zu einer Umgestaltung bestehender Einmündungen kommen.

Übergang in Ellzee: Bahn plant Geschwindigkeit des Zugs zu erhöhen

Doch was passiert mit den Bahnübergängen nördlich und südlich der Kreisstraße GZ 1? Bezüglich des Übergangs eines Feldwegs nördlich der Firma Borgers steht bei der Bahn offensichtlich eine „Auflassung“ im Raum. Dies würde bedeuten, dass der Bahnübergang „zurückgebaut“ wird. Vorhandene Andreaskreuze würden dann abgebaut, ein Überfahren wäre nicht mehr möglich.

Ebenso, wie Bürgermeisterin Gabriela Schmucker erklärt, gibt es entsprechende Überlegungen der Bahn auch für den Bahnübergang südlich des Hauptübergangs an der GZ 1. Die Bürgermeisterin sagt, dass die Bahn offensichtlich die Geschwindigkeit der Zugverbindung auf dieser Linie erhöhen möchte.

Die Gemeinde Ellzee sei aber klar dagegen, dass der Übergang über die Bahn an den genannten Stellen nicht mehr möglich sein soll. Gabriela Schmucker verweist darauf, dass landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen durch diese Übergänge erreichbar seien. Daher sei die Gemeinde Ellzee klar gegen die „Auflassung“ der beiden Übergänge.

In der Ludwig-Faist-Straße im Gewerbegebiet im östlichen Ortsbereich von Ellzee soll es ein absolutes Halteverbot geben. Foto: Peter Bauer

Im östlichen Bereich von Ellzee befinden sich mit den Niederlassungen der Firma Borgers Süd und der Krumbacher Speditions GmbH zwei für die Region wichtige Betriebe. Ein bedeutender Zubringer ist die Ludwig-Faist-Straße, die von der Kreisstraße GZ 1 (Bahnhofstraße) nach Norden führt. Das Parken und das hohe Verkehrsaufkommen im Gewerbegebiet waren Thema der jüngsten Ellzeer Ratssitzung. „Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Gewerbegebiet in der Ludwig-Faist-Straße parken immer wieder Pkw und Lkw in beiden Richtungen am Straßenrand“, heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Sitzung. Deswegen sei eine „Durchfahrt nahezu unmöglich“. Halteverbotszeichen im Osten der Straße seien „immer wieder missachtet“ worden. Wie Bürgermeisterin Gabriela Schmucker berichtet, habe es mit der Firma Borgers Süd ein Gespräch gegeben. Vonseiten der Firma sei zu erfahren gewesen, dass es auf dem Firmengelände ausreichende Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter gebe. Einig seien sich Firma und Gemeinde, dass in der Ludwig-Faist-Straße von der Bahnhofstraße bis hin zur Sackgassenbeschilderung ein absolutes Halteverbot ausgewiesen werden soll. Dies befürwortete der Gemeinderat jetzt einstimmig.

