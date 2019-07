vor 21 Min.

„Enjoy“ kann sich freuen

Es geht in Ursberg nun doch weiter mit dem Jugendtreff

Der Ursberger Jugendtreff „Enjoy“ hat auch weiterhin eine Zukunft. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ursberg deutlich. Nachdem den Räten noch vor Kurzem die jährlich auflaufenden Kosten für die professionelle Jugendbetreuung durch die „Jugendhilfe Seitz“ als zu hoch erschienen waren und aus diesem Grund die Schließung der Einrichtung schweren Herzens in Auge gefasst wurde, kam es in der Sitzung nun zu einer Kehrtwende – zumindest teilweise.

Denn nach wie vor sind die Höhe der Kosten (diese belaufen sich auf jährlich immerhin 20 000 Euro) dem Gemeinderat ein Dorn im Auge. Doch andererseits möchte man als Gemeinde auch nicht auf eine Alternative zur Jugendarbeit in den Vereinen verzichten. Sicherlich positiv wirkte sich auch ein Brief der Jugendlichen an die Gemeinde aus, in der sie auf die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Einrichtung hinwiesen und für die Zukunft auch mehr Eigenverantwortung mit einbringen wollen.

Ins gleiche Horn stießen auch die Vertreter der Jugendhilfe Seitz, Andrea Burkhardt (pädagogische Leitung) und Benjamin Bierweiler, die beide jeweils die Öffnungszeiten und die Aktivitäten mit begleiten. Beide präsentierten nochmals ihre Arbeit und gaben auch einen recht positiven Zukunftsausblick. Zwar wird die Jugendhilfe Seitz ihre Betreuungszeiten im Jahr 2020 von momentan 34 auf dann 21 Stunden senken (was immerhin Kosteneinsparungen in Höhe von 8000 Euro zur Folge hat), wie Bürgermeister Peter Walburger den Räten mitteilen konnte. Doch sollen parallel dazu ältere Jugendliche den Jugendleiterschein erwerben, um den Jugendtreff mehr und mehr in Eigenverantwortung betreiben zu können. Die dafür notwendigen Kurse werden im Februar oder März 2020 abgehalten werden können.

Dies wurde von den Räten als sehr positiv aufgenommen, zumal innerhalb der Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass von Beginn an die Zielvorgabe war, den Jugendtreff nach einer ersten Phase der intensiven „Fremdbetreuung“ nach und nach in die Eigenverantwortung zu entlassen. Dies könne aber nur unter aktiver Mitwirkung der Jugendlichen geschehen.

Die Gemeinde wird die Entwicklung in diese Richtung sehr genau beobachten und sich spätestens Ende 2020 nochmals mit dem Jugendtreff und seiner Zukunft auseinandersetzen werden. Vorerst geht es also weiter mit dem Jugendtreff „Enjoy“ in Ursberg. (diz)

