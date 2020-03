11.03.2020

Er war zweiter Bürgermeister Hohenraunaus

Ludwig Simonist mit 93 Jahrengestorben

„Es war der richtige Weg!“ So kommentierte Hohenraunaus Altstadtrat Ludwig Simon vor Kurzem die ins Jahr 1972 zurückreichende Eingemeindung der selbstständigen Gemeinde Hohenraunau in die Stadt Krumbach. Simon hatte seinerzeit maßgeblich an „Hohenraunaus Hochzeit mit Krumbach“ mitgewirkt. Ludwig Simon war Hohenraunaus Dorfältester. Über Jahrzehnte hat Ludwig Simon das Leben der Dorfgemeinschaft durch kommunalen Einsatz und ehrenamtliches Engagement für die Dorfgemeinschaft und insbesondere das örtliche Vereinsleben nachhaltig und vorbildlich geprägt. Jetzt hat der hochgeschätzte Hohenraunauer seinen Lebensweg beendet. Anfang März ist Ludwig Simon verstorben. Er wurde 93 Jahre alt.

Getragen vom Vertrauen und einem überwältigenden Votum seiner Mitbürger war Ludwig Simon von 1961 an in den Hohenraunauer Gemeinderat gewählt worden. In der Amtszeit des damaligen ersten Bürgermeisters Philipp Maucher war Simon auch fünf Jahre zweiter Bürgermeister von Hohenraunau.

Mit Weitblick und dem Bemühen, die ihm so wichtige Einheit der Dorfgemeinschaft für die Zukunft zu festigen, hatte Ludwig Simon einen ganz entscheidenden Anteil daran, dass Hohenraunau eines der ersten Dörfer im damals noch bestehenden Landkreis Krumbach war, das seine Eigenständigkeit aufgab und sich aus freier Entscheidung heraus der Stadt Krumbach anschloss.

Es war dies aber nur eine Etappe auf dem Lebensweg des mittlerweile Dorfältesten Simon: Auch nach der Eingemeindung stellte sich Ludwig Simon dem Einsatz im kommunalen Ehrenamt und war nach seiner Berufung zum Ortssprecher von 1972 bis zum Jahr 1978 Mitglied des Krumbacher Stadtrates und in diesem Gremium zusätzlich im städtischen Bauausschuss eingesetzt.

Viele gemeindliche Hohenrauner Errungenschaften und kommunalen Leistungen hat Ludwig Simon für die Heimatgemeinde entscheidend auf den Weg gebracht, vom Ausbau der Ortsstraßen, der örtlichen Infrastruktur bis zum Bau von Schützenheim und Bürgerhaus.

Dass Ludwig Simon, sich mit Leib und Seele auch für die Hohenraunauer Traditionsvereine eingesetzt und Verantwortung in Leitungsfunktionen in Vorstandschaften übernommen hat, all das ist in den Geschichtsbüchern von örtlichem Feuerwehrverein, dem Schützenverein „Auerhahn“ und weiteren lokalen Vereinigungen nachzulesen. (k)

