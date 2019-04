23.04.2019

Erste Proklamation im neuen Schützenheim

Bernd Braun ist der Schützenkönig in Wattenweiler

Zum Ende der Schießsaison 2018/2019 trafen sich die Mitglieder der Günztalschützen zur König- und Meisterproklamation. An den Schießabenden beteiligten sich 42 Schützen. Den Titel Schülermeister 2019 gewann Roman Rausch mit 83, gefolgt von Lukas Kalbas mit 78 und Moritz Miller mit 74 Ringen.

Jugendschützenmeister 2019 wurde Kathrin Jehle mit 85, gefolgt von Sophie Vogel mit 79 und Katharina Rausch mit 77 Ringen. Schützenmeister 2019 wurde Bernhard Rausch mit 96, Zweiter wurde Christine Rausch mit 91 und den dritten Platz errang Julia Jehle mit 87 Ringen.

Den Titel des Seniorenschützenmeisters 2019 errang Xaver Pflaum mit 97, ihm folgten auf Platz 2 Alfred Wiedenmann mit 96 und auf Platz 3 Helmut Komm mit 95 Ringen. In der Altkönigsrunde siegte zum 7. Mal Xaver Pflaum mit einem 27,2-Teiler, gefolgt von Bernhard Rausch mit einem 38,0-Teiler und Christine Rausch mit einem 109,5-Teiler. Xaver Pflaum hatte nun die Ehre, die Erinnerungstafel an die Alt-Königs-Scheibe zu stecken.

Jugendkönigin 2019 wurde Katharina Rausch (41,2-Teiler), Zweite Jugendkönigin Sophie Vogel (28,0-Teiler) und Dritter Jugendkönig Roman Rausch mit einem 54,5-Teiler.

Den neuen Schützenkönig begrüßte Mayer mit den Worten: Unser Schützenkönig 2019 kam und siegte - womit er das Neumitglied Bernd Braun gemeint hat, der am letzten Schießtag einen 12,7-Teiler errang. Wurstkönigin wurde Christine Rausch mit einem 20,6-Teiler und Brezenkönig wurde Helmut Komm mit einem 44,6-Teiler.

Als Höhepunkt der Saison wurde vom Günztalschützenverein eine Eröffnungsscheibe zum Gedenken an die Neueröffnung des Bürgerheimes im November 2018 angeschafft. Jeder Teilnehmer konnte unbegrenzt um diese von Erna Zecha mit dem Motiv des Bürgerheimes geschmückte Scheibe schießen. Auch hier wurde ein Schütze, der krankheitsbedingt in den letzten Jahren sehr wenig geschossen hat, Sieger. Der aus Wattenweiler stammende und in Jedesheim wohnhaft gewordene Wilfried Kunisch wagte zum letzten Schießabend den Weg ins Schützenheim und erreichte mit den ersten 10 Schüssen einen 18,6-Teiler.

Weitere Ergebnisse: Schülerklasse: 4. Max Ziegler 72, 5. Franziska Vogel 71, 6. Elena Rausch 68, 7. Philipp Jehle 66. Jugendklasse: 4. Andrea Seidl 69, 5. Benedikt Wagner 67 Ringe. Meister Schützenklasse: 4. Aline Jehle 86, 5. Theresa Rausch 86, 6. Carmen Ziegler 85, 7. Wilfried Kunisch 83, 8. Markus Vogel 82/83, 9. Sabine Jehle 80, 10. Niclas Zanker 77 Ringe. Meister Seniorenklasse: 4. Anton Konrad 94, 5. Hermann Pöpperl 93, 6. Ludwig Keller 89, 7. Hans Pflaum 89, 8. Josef Jehle 87, 9. Franz Mayer 87, 10. Werner Fischer 82 Ringe. (alw)

