vor 40 Min.

Essen geht auch frisch, schnell und gesund

Profi-Köche geben spannende Ernährungstipps und praktische Infos

Ein besonderer Kochkurs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fand im Dominikus-Ringeisen-Werk ín Ursberg statt. Tiefkühlkost und Fertiggerichte dienen der schnellen, aber nicht immer gesunden Nahrungsaufnahme. Wie kann man stattdessen mit hochwertigen und frischen Lebensmitteln lecker kochen, wenn nur wenig Zeit ist? Die beiden Profiköche Michael Guter und Bernd Schiebler von der Lehrküche des Berufsbildungswerks Ursberg, das zum Dominikus-Ringeisen-Werk gehört, öffneten jetzt ihre Küche für Interessierte am Thema „gesunde Ernährung“ und ließen sich dabei in ihre Töpfe schauen.

Eigentlich bilden Guter und Schiebler hier ihre Lehrlinge in Sachen Hauswirtschaft aus. Diesmal zeigten sie in einem Extra-Kochkurs jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Dominikus-Ringeisen-Werk, wie ein gesundes Gericht raffiniert zubereitet werden kann. Ihr Ziel: „Wir wollen zeigen, dass gesunde Ernährung unkompliziert und schmackhaft sein kann“, sagte Michael Guter, „frisch, schnell und gesund eben“. Immer wieder streuten die beiden Profi-Köche spannende Ernährungstipps und praktische Informationen rund um Zutaten und Gewürze in ihre Erläuterungen ein und gaben den Teilnehmern Zeit zum Experimentieren. Danach verkostete die Gruppe ihre kulinarischen Ergebnisse.

Als Extramotivation für zu Hause erhielt jeder Teilnehmer zum Abschluss einen Gemüsekorb – saisonal abgestimmt und frisch zusammengestellt von der Klostergärtnerei Ursberg. (pm)

