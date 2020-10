11.10.2020

Experiment endet in Deisenhausen mit Kellerbrand

14-Jähriger wollte in Deisenhausen einen Versuch aus einem Video nachstellen. Das hatte üble Folgen. Was die Polizei sonst noch zu tun hatte.

Wie gefährlich Heim-Experimente mit Chemikalien sein können, zeigt der jüngste Vorfall in Deisenhausen. Ein 14-jähriger experimentierte im Keller. Es kam zu einer knallartigen Reaktion, die Feuerwehr musste ausrücken.

Wie die Polizei jetzt meldet, kam es am Freitagabend gegen 20.35 Uhr im Keller eines Anwesens im Deisenhauser Plättlingsweg zu einem Brand. Ein dort wohnender 14-jähriger Bub versuchte, ein Experiment aus einem Youtube-Video nachzustellen. Dabei mischte er offensichtlich zwei Chemikalien - die Folge war, so die Polizei, eine "knallartige Durchzündung", wodurch er leicht im Gesicht verletzt wurde.

Der Junge wurde durch seine Mutter, welche durch den Knall auf das Geschehen aufmerksam wurde, aus dem Kellerraum geborgen. Dabei wurde sie ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden medizinisch behandelt. Der Junge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Keller entstand nur geringer Schaden durch Verrußung, die gerufene Feuerwehr musste nicht mehr löschen. Woher die Chemikalien stammen ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern hier noch an.

Was die Polizei Krumbach am Wochenende zu tun hatte

Sachbeschädigung: Am Samstag kurz nach Mitternacht wurde durch einen Anwohner in der Vorderschellenbacher Bürgermeister-Anton-Schmid Straße ein 25-jähriger, stark alkoholisierter Mann auf seinem Grundstück festgestellt, der dort umherirrte und Gegenstände umwarf. Dabei beschädigte er laut Polizei auch einen Bewegungsmelder. Der Schaden beträgt rund 50 Euro. Ob durch den Mann noch weitere Sachen beschädigt wurden, muss noch ermittelt werden.

Ehrlicher Finder: Am frühen Freitagabend erschien ein 39-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion Krumbach und gab an, dass er kurz zuvor in einer Bank in Krumbach gewesen war und noch bevor er seine EC-Karte in den Automaten stecken konnte, dieser 1000 Euro „ausgespuckt“ hätte. Da außer ihm sonst keiner in der Bank war, nahm er das Geld und brachte es zur hiesigen Dienststelle. Ob das Geld durch einen technischen Defekt oder tatsächlich durch jemanden zuvor vergessen wurde, muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Ladendiebstahl: Am Freitagmorgen konnte durch eine Zeugin in einem Baumarkt im Höllgehau beobachtet werden, wie ein 52-jähriger Mann offensichtlich kleine Verbundrohr-Teile auspackte, die Verpackung wegwarf und die Teile einsteckte. Anschließend bezahlte er seinen restlichen Einkauf und wollte das Geschäft verlassen. Der Wert der Ware betrug, so die Polizei, rund 16 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Gefährliches Überholmanöver: Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die Krumbacher Straße in Ziemetshausen in westliche Richtung. Rund 300 Meter vor dem dortigen Ortsschild wurde er laut Polizei von einem grauen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Nach dem Überholvorgang scherte der Pkw offenbar jedoch so knapp wieder ein, dass der Überholte zu einer Bremsung und zum Ausweichen nach rechts genötigt wurde. Der andere setzte seine Fahrt fort. Schaden entstand durch das Ausweichmanöver nicht. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Krumbach, Tel. 08282/905-0 zu melden.

Fahrzeug demoliert: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Reifenventil eines Krades der Marke Honda, welches in der Ziemetshauser Oettingen-Wallerstein-Straße, in einem dortigen unversperrten Schuppen abgestellt war, aufgeschnitten. Der Schaden beträgt, so die Polizei in ihrem Bericht, ca. 20 Euro. Zeugen werden gebeten sich auf er Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden.

Mofa entwendet: In der Zeit von Freitag, 9. Oktober, 22.30 Uhr bis Samstag 10. Oktober, 9 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Ulmer Straße in Deisenhausen ein Mofa, welches vor der Haustüre zum Haus der Hausnummer 2 abgestellt war. Zeugenwerden auch in diesem Fall gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (zg)

