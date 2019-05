vor 51 Min.

Fahrer flüchtet nach Unfall an Rathaus-Kreuzung in Thannhausen

In Thannhausen ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein Unfall. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter.

Auf einer zentralen Kreuzung in Thannhausen ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein Unfall. Der Verursacher machte sich danach einfach aus dem Staub.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr gegen Mitternacht eine 20-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Augsburger Straße und wollte die Kreuzung am Rathaus in Thannhausen geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr der Unfallverursacher mit seinem Auto die Christoph-von-Schmid Straße. Dieser wollte an der Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabez übersah er die vorfahrtsberechtigte Frau mit ihrem Auto, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge kurzzeitig an, jedoch entfernte sich der Unfallverursacher kurz darauf. Die Geschädigte sowie eine unbeteiligte Unfallzeugin konnten sich lediglich ein Teilkennzeichen merken. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Auto, vermutlich ein Coupé, handeln.

Fahrerflucht in Thannhausen: Polizei hofft auf Hinweise

Der Schaden am Fahrzeug müsste sich nach Unfallschilderung im Heckbereich auf der Beifahrerseite befinden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0 zu melden. (zg)

Themen Folgen