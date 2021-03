13:00 Uhr

Fahrerflucht: Unfall mit 2500 Euro Schaden in Thannhausen

Ein Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Thannhausen. In Krumbach haben Diebe derweil im Stadtgarten zugeschlagen.

Einen Schaden von rund 2500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Thannhauser Edmund-Zimmermann-Straße 12.

Die 32-jährige Geschädigte hatte ihren Pkw dort am Dienstag, gegen 15 Uhr abgestellt. Als sie am nächsten Tag gegen 12 Uhr mit ihrem Pkw wegfahren wollte, stellte sie laut Polizei einen frischen Unfallschaden hinten links am Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050.

Unbekannter stiehlt zwölf Zaunfelder aus Krumbacher Stadtgarten

Diebstahl: Bislang unbekannte Täter entwendeten zwölf Zaunfelder, die in der Nähe des Impfzentrums an der nördlichen Brücke des Krumbacher Stadtgartens aufgestellt waren. Die Täter müssen die Felder im Wert von mehreren Hundert Euro laut Polizei im Verlauf des Donnerstags abtransportiert haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050.

„Frisiertes“ Mofa: Etwas überrascht war die Besatzung eines Streifenfahrzeuges, als ein Mofafahrer am Donnerstag, gegen 18 Uhr in der Ursberger Straße in Thannhausen ziemlich flott an ihnen vorbei gefahren war. Bei der anschließenden Nachfahrt zur Kontrolle war der 35-jährige Fahrer mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern unterwegs, sodass die Beamten ihn erst in der nächsten Ortschaft anhalten konnten. Die Polizisten stellten das Mofa zur genaueren Überprüfung sicher. Den 35-Jährigen, der die Manipulation an dem Mofa zugab, erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen geltende Verkehrsvorschriften. (zg)

